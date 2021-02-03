"مجموعة بيجاسوس للسيارات" تحصد جائزة "أفضل وكالة دولية للسيارات الفاخرة" خلال حفل تسليم جوائز الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا 2020

حصدت "كشفت مجموعة بيجاسوس الإمارات للسيارات"، التابعة لمجموعة بيجاسوس للسيارات العاملة في كل من لندن وجنيف والكويت وأبوظبي ودبي، جائزة "أفضل وكالة دولية للسيارات الفاخرة"، وذلك خلال حفل تسليم جوائز الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا 2020. وجاء تكريم الشركة تقديراً لخبرتها في المجال وتفانيها تجاه خدمة العملاء والتزامها بتعزيز التميز ضمن قطاع السيارات.

وأشار كبار المسؤولين في الشركة إلى أن الفوز بهذه الجائزة يعكس قدرة "مجموعة بيجاسوس للسيارات" على تجاوز التحديات والصعوبات، وبروزها كمزود رائد لأهم العلامات التجارية من السيارات الفاخرة في المنطقة. وكان التكيف مع التحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كورونا من أهم ما واجهته الشركة خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي استطاعت التعامل معه بجدارة من خلال الاستفادة من الابتكار ومساعدة العملاء على الحفاظ على ارتباط عاطفي مع العلامة التجارية المفضلة لديهم.

وأدخلت "بيجاسوس" خلال فترة الجائحة تجربة صالة العرض من خلال منصة افتراضية، ما منح العملاء ميزة القاء نظرة عن قرب على طرازاتهم المفضلة وهم في منازلهم. كما عقدت الشركة استشارات المبيعات عبر الإنترنت، بل وقطعت شوطاً إضافياً من خلال خدمة إرسال السيارة إلى منزل العميل عند الطلب، وكذلك خدمة تجربة قيادة السيارة.

وقال الدكتور سعيد دانا، مدير عام مجموعة بيجاسوس للسيارات: "نحن ممتنون حقاً لهذا التكريم الذي حصلنا عليه من "جوائز الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا". وإنه لشرف لنا أن يتم تكريمنا ضمن هذا المجال على مساهماتنا وجهودنا كون هذا التكريم لا يتعلق بالعمل نفسه فحسب، وإنما أيضاً بالجهود التي يبذلها موظفونا. وقمنا خلال فترة انتشار وباء كورونا بتغيير أولوياتنا والتركيز أكثر على مراقبة مؤشرات الاقتصاد الكلي والتغير الذي طرأ على سلوك العملاء، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لخطط الطوارئ كلما توفرت معلومات جديدة، واتباع ممارسات صارمة فيما يتعلق بإدارة شؤوننا المالية وأخذ أقصى درجات الحيطة بخصوص خفض التكاليف."

وأضاف دانا: "نواصل جهودنا لتعزيز الابتكار في منهجيات المبيعات مع التركيز بشكل رئيسي على قطاعات محددة من العملاء والمناطق الجغرافية باستخدام التقنيات الرقمية. وعلاوة على ذلك، لا زلنا نعمل على إعداد عملياتنا من أجل التعافي وذلك من خلال اتخاذ خطوات حاسمة لخلق بيئة عمل آمنة."

ويذكر أنه تمت مراجعة قائمة المرشحين لجوائز الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا العام من قبل لجنة تحكيم مرموقة، حيث تم فحص وتقييم الأدلة الداعمة المقدمة من قبل كل مرشح، بالإضافة إلى البحث المستقل الذي أجراه فريق البحث التابع للجائزة. وقام فريق البحث بجمع المعلومات بشكل مستقل من مجموعة متنوعة من المصادر المتاحة للجمهور، والتي تم تقييمها جنباً إلى جنب مع أية مادة مقدمة من قبل الطرف المرشح أو المرشحين أنفسهم. وأصدر فريق البحث قراره النهائي استناداً إلى معايير مختلفة مثل أداء الأعمال والأقدمية ونمو الأعمال (سواء بشكل مستدام أو سريع)، وأية ابتكارات أو انطباعات مهمة من الجهات المعنية و/أو العملاء و/أو المتعاملين.