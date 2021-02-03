مطعم وركن المشروبات فوكس جلوف يقدم تجارب تناول طعام مميزة ضمن أجواء جذابة

أعلن فوكس جلوف، المطعم وركن المشروبات البريطاني وأحدث إضافات سوهو جاردن، عن توفير تجارب تناول طعام فريدة للذواقة وسط المدينة بجانب مضمار ميدان للسباقات. ويتميز فوكس جلوف بديكورات أنيقة مع لمسات عصرية وسط أجواء ودية ومرحة، ويدعو ضيوفه لتذوق أشهى المأكولات والمشروبات التي تلبي مختلف الأذواق والتفضيلات، مما يجعل منه الوجهة الأمثل لقضاء أوقات ممتعة برفقة أفراد العائلة أو الأصدقاء.

وتدلل الوجهة البريطانية ضيوفها بمجموعة من العروض المميزة ومنها أمسية السيدات ووجبات البرانش المسائية، إلى جانب عروض الساعة السعيدة وأكثر من 74 صنفاً من مشروبات الشعير وغيرها الكثير يومياً من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 بعد منتصف الليل.

أيام الإثنين | بيتزا ونيجروني أو برجر ومشروب

لا تفوتوا فرصة قضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بمذاق البيتزا الإيطالية الأصيلة المخبوزة في فرن الحطب مع كوكتيل نيجروني مقابل 85 درهم إماراتي. ولعشاق الوجبات التقليدية، يمكنكم اختيار وجبة برجر مع مشروب مقابل 99 درهم إماراتي. يتوافر العرض كل يوم إثنين من الساعة 5 مساءً وحتى وقت متأخر.

أيام الإثنين في فوكس جلوف، من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 3 بعد منتصف الليل.

بيتزا ونيجروني مقابل 85 درهم إماراتي

برجر ومشروب مقابل 99 درهم إماراتي

التزاماً بالتوجيهات الحكومية، سيتم استبدال العروض الموسيقية الحية بقوائم موسيقية مسبقة حتى إشعار آخر.

أيام الثلاثاء | أمسية السيدات

يدلل فوكس جلوف السيدات أيام الثلاثاء ويتيح لهنّ قضاء أمسية مميزة مقابل 99 درهم إماراتي فقط. ويتضمن العرض تشكيلة مميزة من الأطباق الشهية من اختيار الشيف وكمية غير محدودة من عصائر العنب وكل ذلك على وقع قائمة موسيقية محضرة مسبقاً لمنسق الأغاني المقيم.

أمسية السيدات في فوكس جلوف

أيام الثلاثاء، من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل

99 درهم إماراتي مقابل كمية غير محدودة من عصائر العنب وتشكيلة من الأطباق من اختيار الشيف

التزاماً بالتوجيهات الحكومية، سيتم استبدال العروض الموسيقية الحية بقوائم موسيقية مسبقة حتى إشعار آخر.

أيام الأربعاء | وجبة برانش مسائية

لا يقتصر البرانش في فوكس جلوف على عطلات نهاية الأسبوع فحسب، حيث تقدم الوجهة الأنيقة لروادها يوم الأربعاء فرصة الاستمتاع بقائمة برانش من ثلاثة أطباق كلاسيكية من بريطانيا ومن حول العالم مع كمية غير محدودة من مشروبات المطعم مقابل 220 درهم إماراتي. يتوافر العرض كل يوم أربعاء من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 11 ليلاً.

وجبة البرانش المسائية في فوكس جلوف

أيام الأربعاء، من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 11 ليلاً

220 درهم إماراتي مقابل باقة برانش من ثلاثة أطباق:

أطباق كلاسيكية بريطانية وعالمية + كمية غير محدودة من مشروبات المطعم



التزاماً بالتوجيهات الحكومية، سيتم استبدال العروض الموسيقية الحية بقوائم موسيقية مسبقة حتى إشعار آخر.

أيام الخميس | أمسية الكوكتيل

انضموا إلينا في فوكس جلوف بعد أسبوع عملٍ حافل لقضاء أجمل الأوقات كل يوم خميس من الساعة 8 مساءً وحتى منتصف الليل ضمن أجواءٍ أنيقة وباقة رائعة تضم 5 كوكتيلات كلاسيكية مقابل 35 درهم إماراتي لكل صنف.

أمسية الكوكتيل في فوكس جلوف

أيام الخميس، من الساعة 8 مساءً وحتى منتصف الليل

باقة تضم 5 كوكتيلات كلاسيكية مقابل 35 درهم إماراتي لكل منها

أيام الجمعة | وجبة برانش مسائية

فرصة مميزة للدلال والاسترخاء يوم الجمعة في فوكس جلوف مع وجبة برانش مسائية مميزة من ثلاثة أطباق كلاسيكية من بريطانيا ومن حول العالم مع كمية غير محدودة من مشروبات المطعم وتشكيلة من الحلويات مقابل 220 درهم إماراتي. يتوفر العرض كل يوم جمعة من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 11 ليلاً.

وجبة البرانش المسائية في فوكس جلوف

أيام الجمعة، من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 11 ليلاً

220 درهم إماراتي مقابل باقة برانش من ثلاثة أطباق:

أطباق كلاسيكية بريطانية وعالمية + كمية غير محدودة من مشروبات المطعم



التزاماً بالتوجيهات الحكومية، سيتم استبدال العروض الموسيقية الحية بقوائم موسيقية مسبقة حتى إشعار آخر.

أيام السبت والأحد | عشاء المشاوي

يختتم فوكس جلوف عطلة نهاية الأسبوع بطريقة رائعة، ويقدم لضيوفه تشكيلة مشاوي على العشاء تضم ساق الحمل النيوزلندي مع شريحة لحم خاصرة عجل أنجوس أو نصف دجاجة متبلة ومشوية، إلى جانب البطاطس المشوية والمغمسة بدهن البط وتشكيلة من الصلصات مقابل 99 درهم إماراتي. يتوافر العرض يومي السبت والأحد من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 5 مساءً.

عشاء المشاوي في فوكس جلوف

يومي السبت والأحد، من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 5 مساءً

99 درهم إماراتي مقابل عشاء المشاوي، أو 120 درهم إماراتي مقابل عشاء المشاوي مع مشروب

يمكنكم الاختيار من:

ساق الحمل النيوزلندي، شريحة لحم خاصرة عجل أنجوس مع البطاطس المشوية والمغمسة بدهن البط وتشكيلة من الصلصات

نصف دجاجة متبلة ومشوية مع البطاطس المشوية والمغمسة بدهن البط وتشكيلة من الصلصات



يومياً | عرض الساعة السعيدة

يقدم فوكس جلوف عرض الساعة السعيدة على المشروبات يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 8 مساءً مقابل 28 درهم إماراتي فقط. يمكنكم الاختيار من تشكيلة واسعة من مشروبات الشعير وعصائر العنب وغيرها من الكوكتيلات.

الساعة السعيدة في فوكس جلوف

يومياً، من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 8 مساءً

تشكيلة من المشروبات مقابل 28 درهم إماراتي

من الأحد إلى الخميس | غداء العمل

دللوا أنفسكم خلال يوم العمل باستراحة قصيرة في فوكس جلوف واستمتعوا بتشكيلة من المأكولات الشهية تضم طبق مقبلات وطبق رئيسي مقابل 99 درهم إماراتي. يتوافر العرض من الأحد إلى الخميس من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 عصراً.

غداء العمل في فوكس جلوف

من الأحد إلى الخميس، من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 عصراً

99 درهم إماراتي مقابل طبق مقبلات وطبق رئيسي

يومياً | الأجبان وعصير العنب

يعشق الجميع مذاق الأجبان على اختلاف أنواعها، ويقدم فوكس جلوف للذواقة طبقاً شهياً من خيارات الأجبان مع كأس من عصير العنب الأبيض أو الأحمر مقابل 120 درهم إماراتي.

عرض الأجبان وعصير العنب في فوكس جلوف

يومياً، من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 بعد منتصف الليل

120 درهم إماراتي مقابل طبق من الأجبان وكأس من عصير العنب الأبيض أو الأحمر

يومياً | عروض رياضية حية ودلو من مشروبات الشعير

يتيح فوكس جلوف لعشاق الرياضة متابعة مبارياتهم المفضلة في نقلٍ حي على شاشاتٍ كبيرة مع دلو من مشروبات الشعير ليضمن لهم أوقاتاً ممتعة. يمكنكم اختيار باقة من مشروبات الشعير مقابل 150 درهم إماراتي. ويتوافر العرض قبل 30 دقيقة من انطلاق المباراة ويستمر 30 دقيقة بعد انتهائها.

عروض رياضية حية ودلو من مشروبات الشعير

يومياً، يتوافر العرض قبل 30 دقيقة من انطلاق المباراة ويستمر 30 دقيقة بعد انتهائها.

150 درهم إماراتي مقابل دلو من مشروبات الشعير

تُطبّق الشروط والأحكام.