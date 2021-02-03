سيزرز بالاس دبي يقدم عروضاً متميزة للاحتفال بعيد

أعلن فندق سيزرز بالاس دبي عن عروض خاصة للضيوف الذين يتطلعون إلى استكشاف تجارب الطهي الفريدة من نوعها أو الاحتفال برأس السنة الصينية أو عيد الحب. ويشمل ذلك الإقامة في غرف ذات طابع خاص بمناسبة عيد الحب واحتفالات رأس السنة الصينية في مطعم Zhen Wei وليالي السيدات والحفلات النهارية ووجبات الإفطار والغداء بالإضافة إلى العديد من العروض الترويجية الأخرى.

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