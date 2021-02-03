مجلس دبي الرياضي يكثف الاستعدادات لإطلاق برنامج المعايشة للمدربين الإماراتيين بالأندية.

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي كثف مجلس دبي الرياضي استعداداته لإطلاق النسخة الجديدة من برنامج المعايشة الرياضية بأندية دبي الرياضية لإعداد نخبة من المدربين الإماراتيين في الفرق الأولى والمراحل السنية بالألعاب الجماعية الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد.

ويأتي البرنامج بناء على القرار الذي أصدره سمو رئيس مجلس دبي الرياضي بشأن تعيين مدرب مساعد من المواطنين ضمن الطاقم الفني للفريق الأول للألعاب الجماعية في أندية دبي، وتأهيلهم أكاديميًا من خلال المعايشة وورش العمل لتولي هذه المهمة على أكمل وجه والمواصلة لتولي مسؤولية تدريب الفرق الأول.

وينطلق البرنامج في مطلع شهر مارس المقبل ويتواصل لمدة خمس سنوات، وأنهى مجلس دبي الرياضي المراحل الأولى من البرنامج التي تتضمن تحديد المدربين الإماراتيين الذين سيشاركون في البرنامج خلال الموسم الحالي الذين تم اختيارهم بالتعاون مع الأندية والشركات الرياضية بدبي كما تم إعداد برنامج المحاضرات والتدريبات الذي سيطبق خلال فترة التدريب والذي يشرف عليه مجموعة من الخبراء والمدربين المعتمدين من الاتحادات المحلية والدولية لكل لعبة.

ويتضمن البرنامج العديد من حصص التدريب النظرية التي تتكون من مجموعة من ورش العمل والمحاضرات كما يتضمن حصص تدريبات عملية وتجارب معايشة تتم في أندية دبي الرياضية وهي الوصل والنصر وشباب الأهلي وحتا، وسيتم منحهم شهادات تدريب متقدمة وصولًا إلى شهادة تدريب احترافية "برو لايسن".

ويهدف البرنامج إلى استثمار الكفاءات الوطنية والخبرات الرياضية بالشكل الأمثل من خلال تمكين المدربين الإماراتيين من العمل في مختلف الأندية والشركات الرياضية ودعمهم لأداء المهام الموكلة اليهم، ومواصلة صقل وتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم الفنية بالإضافة إلى إعداد وتأهيل الصف الثاني من المدربين القادرين على تدريب الفرق الأولى والمراحل السنية خلال المراحل المقبلة، حيث كانت البداية قبل سنوات بتعيين مدرب مواطن مساعدا لمدرب الفريق الأول لكرة القدم في جميع أندية وشركات كرة القدم بدبي، إلى جانب تعيين المدربين الوطنيين لقيادة فرق كرة القدم في النادي لجميع المستويات والفئات بداية من المراحل السنية وصول الى فريق الرديف ثم الفريق الأول، ويتم حاليا توسيع نطاق المستفيدين من هذه المبادرة ليشمل مدربي الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد.

ويواصل مجلس دبي الرياضي تنفيذ خططه وبرامجه التطويرية المخصصة لدعم المدربين الوطنيين والمواهب الرياضية والأكاديميات ، حيث يتم بشكل مستمر تحديث البرامج وإضافة المزيد من الجهات المشاركة في تطوير الكوادر الوطنية في هذه المجالات من خلال علاقات التعاون والشراكة التي يوقعها المجلس مع مختلف الاتحادات والمنظمات الرياضية والأكاديميات العالمية والاستفادة من كوادرها المختصة وخبرائها في تطوير كوادرنا الوطنية من خلال البرامج والمبادرات التي أطلقها المجلس منذ سنوات ويواصل تنفيذها في كل موسم بالشكل الذي يحقق الاستثمار الأمثل للموارد ويتناسب مع التطورات الحاصلة في جميع المجالات، ويحقق الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بكل رياضة حفاظا على سلامة الرياضيين وجميع المشاركين.