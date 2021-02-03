محمد بن راشد: نريد دبي الأفضل عالمياً في ممارسة الأعمال

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، منصة «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال؛ بهدف ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً، وذلك بطرح بما تقدمه المنصة من تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي، لتكون بذلك أكبر منصة موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية، وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد.

وأثنى سموه على جهود فريق عمل حكومة دبي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأخيه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، وزيادة فرص الاستثمار، وتوسيع دائرة جذب رؤوس الأموال، واستقطاب المواهب وأصحاب الأفكار المبدعة والطموحات الكبيرة، وتسهيل الإجراءات كافة ذات الصلة بقطاع الاستثمار والأعمال بصورة عامة، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود من أجل أن تكون دبي المدينة الأفضل والأسهل عالمياً في ممارسة الأعمال، وتسخير الإمكانيات والطاقات كافة لتحقيق هذا الهدف. وقال سموه عبر «تويتر»: «ترأست اجتماعاً للمجلس التنفيذي بدبي.. أطلقنا خلاله منصة

http:/‏‏‏‏/‏‏‏‏invest.dubai.ae

نافذة رقمية موحدة لـ 2000 نشاط تجاري توحد العمليات وتنجز كافة المعاملات وتربط بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية والمصرفية لبدء الأعمال بدبي.. 20 جهة و4 أشهر و80 ألف ساعة عمل.. شكراً لفريق العمل».

من جانبه، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي ماضية بعزم في تنفيذ خططها وإرساء أسس واضحة وراسخة لنمو وتحفيز اقتصادها بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي كانت في مقدمة المقومات التي عزّزت قدرة الإمارة على مواكبة المتغيّرات المتسارعة، وجعلها وجهة اقتصادية متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ تمتلك دبي بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، وتوفر كافة مقومات استمرارية ونجاح الأعمال، ومستعدة لمواكبة مختلف الظروف والتحديات، وتحويلها إلى فرص بشكل مبتكر، وخاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي انعكست تأثيراتها على جميع القطاعات، بينما أثبتت البنية التحتية الرقمية القوية التي أسستها دبي منذ عقدين، وأسهمت في تصميم حلول اقتصادية فعالة، أنها قادرة على تلبية طموحات مجتمع المستثمرين ورواد الأعمال.

وقال سموه: «نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من خلال إزالة كافة العقبات، وتذليل أي صعوبات أمام المستثمرين، وتوحيد وتسهيل الإجراءات، وتبنّي مفهوم الحكومة الواحدة والمترابطة، ونحن نعِد سموه بتنفيذ رؤيته في جعل دبي المدينة الأفضل في سهولة ممارسة الأعمال ولن يثنينا شيء عن تصدر الرقم واحد عالمياً، ومنصة (استثمر في دبي) خطوة جديدة تدعم توجهاتنا نحو المستقبل، وإضافة تعزز قدرتنا على تحقيق نتائج اقتصادية أفضل، وترسيخ مكانة الإمارة كأفضل وجهة عالمية للاستثمار».

وشدد سموه على أن السمعة الطيبة والثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي في أوساط المستثمرين العالميين، تنبع من مجموعة من المقومات الأساسية، ومنها: مرونة اقتصادها، وتكامل بيئتها التشريعية، وقوة وكفاءة بنيتها التحتية، كمدينة عصرية ومتجددة وبيئة مثالية وخصبة تستقطب المستثمرين من جميع الجنسيات، فيما نجحت دبي في بناء منظومة استثمارية متكاملة قائمة على تبني التكنولوجيا المتقدمة للتطوير والتحسين المستمر، وبما يدعم نمو القطاع الاقتصادي، ويعزز كفاءته.

وأعرب سمو ولي عهد دبي عن عميق شكره وتقديره لأخيه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقيادة فريق عمل «استثمر في دبي» الذي وجّه سموه، أن يواصل جهوده تحت إشراف وبقيادة سمو نائب حاكم دبي، لتحقيق مزيد من الإنجازات كان من بينها إطلاق هذه المنصة الموحدة التي جاءت كثمرة تعاون أكثر من 20 جهة حكومية، حيث سيستكمل هذا الفريق المتميز عطاءه لتوحيد، وتسهيل الإجراءات وتسريعها بما يخدم المستثمرين ورواد الأعمال وتأكيد مكانة دبي الوجهة الأمثل والأكثر تفضيلاً والأسهل من ناحية الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وممارسة الأعمال.

«استثمر في دبي».. النافذة الموحدة لمزاولة الأعمال

تعتبر منصة «استثمر في دبي» النافذة الموحدة لمزاولة الأعمال، وتشمل خدمات التراخيص التجارية والحصول على كافة المتطلبات والموافقات الحكومية في منصة مركزية دون مراجعة أي مركز خدمة، كما توفر مجموعة من الباقات والخدمات ذات القيمة المضافة لتسهيل البدء في المشروع التجاري.

وتمكّن المنصة المستثمرين من الحصول على الرؤى والأفكار حول الفرص الاستثمارية وتوقعات القطاعات التنموية، والتعرف على كافة خطوات تأسيس الأعمال في دبي، بالإضافة إلى الخيارات المتاحة للاستثمار في المناطق التجارية بالمدينة وفي المناطق الحرة، فضلاً عن معلومات بخصوص خريطة الأعمال في دبي، والقطاعات الاقتصادية الحيوية، وتكاليف احتضان الأعمال التجارية، وإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها.

وتتسم منصة «استثمر في دبي» بالشمولية من ناحية تلبية احتياجات المستثمرين ورواد الأعمال لتأسيس أعمالهم في دبي، حيث تغطي المنصة دورة الأعمال بكامل مراحلها، ابتداءً من البحث عن الفرصة المناسبة، وتسجيل الاسم التجاري، والحصول على الموافقة الأولية لإصدار الترخيص ومتطلبات الجهات الحكومية المتعلقة بها، وانتهاءً بالحصول على الرخصة التجارية.

كما تقدم المنصة مجموعة من الباقات والخدمات ذات القيمة المضافة لتسهيل البدء في المشروع التجاري، مثل إصدار بطاقة المنشأة والمطلوبة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الموارد البشرية والتوطين وتخصيص حصص العمالة، وتوثيق عقد التأسيس من دائرة التنمية الاقتصادية، وتوثيق عقد إيجاري من التسجيل العقاري، وعضوية غرفة دبي.

ومن خلال منصة «استثمر في دبي»، يستطيع المستثمر الاطلاع على جميع المعلومات التي يحتاج إليها بشأن المتطلبات وشروط إصدار التراخيص التجارية وجميع الرسوم ذات الصلة في دبي لأكثر من 2000 نشاط تجاري.. كما يمكنه الحصول على تراخيص لشركته والتراخيص التجارية الأخرى فوراً، من خلال تجربة رقمية سلسة ومتكاملة محورها المستثمر، ما يوفر الوقت والجهد دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة والمعاملات الورقية المطلوبة لتأسيس الشركات. كما تقدم المنصة الفرصة لإدارة الأعمال من خلال لوحة متابعة شخصية تقدم لمحة عن الشركاء والرخص ومؤشرات الأداء الرئيسة، وغيرها من الخصائص المفيدة.

وتم تطوير منصة «استثمر في دبي» التي تراعي تجربة المستثمر الشاملة بقيادة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومشاركة كل من: دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ودبي الذكية، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل مكون من أكثر من 70 موظفاً حكومياً.

واستغرق العمل على مشروع إعداد المنصة نحو أربعة أشهر شملت أكثر من 80.000 ساعة عمل، تطوير منصة متكاملة ومترابطة ترتقي بمكانة دبي كوجهة جاذبة للاستثمار، حيث ستتولى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إدارة المنصة التي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط «invest.dubai.ae».

أول رخصتين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو ولي عهد دبي وسمو نائب حاكم دبي، إصدار أول رخصتين تجاريتين عبر منصة «استثمر في دبي»، لرائدة الأعمال الإماراتية منى المطوع، والمستثمر البريطاني سينا تابيواند.