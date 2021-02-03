«الصحة» تنال الاعتماد الدولي في «إدارة الأزمات»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة الاعتماد العالمي في إدارة الأزمات الصحية محققة درجة الفئة البلاتينية، وهي أعلى درجة في فئات التقييم الخاصة بالشهادة، حيث يؤكد هذا الإنجاز تطبيق الوزارة والتزامها بالمعايير العالمية، ويأتي تتويجاً لجهودها المبذولة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والمخاطر، من خلال الجاهزية والخطط الاستباقية، وتوفير برامج العمل المناسبة لضمان استمرارية الأعمال. ويعزز حصول الوزارة على الاعتماد الدولي في إدارة الأزمات مكانتها في مصاف المؤسسات العريقة المطبقة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية..

وتمت عملية التدقيق من قبل فريق خبراء من المحكمين بمراجعة نظام إدارة الأزمات في الوزارة والتأكد من تحقيق كافة الاشتراطات والمعايير والممارسات، وبناء على نتائج التدقيق تم منح شهادات المطابقة GC Mark، التي تمثل مجموعة من جهات الاعتماد في أوروبا مثل مجموعة DQS العالمية والمتخصصة في مجال اعتماد وتصديق الأنظمة والمواصفات الإدارية، ومنظمة IQ-net العالمية، والمركز الألماني للتميز. وتسلم شهادة الاعتماد الدولي الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، بحضور الدكتور عبد الكريم عبدالله الزرعوني مدير مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث، وفاطمة الوالي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل.

وأثنى الدكتور أمين الأميري على أداء فريق العمل في الوزارة على هذا الإنجاز الذي يعزز مكانة دولة الإمارات الريادية، ويمثل تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة في تعزيز أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات التنافسية في المجال الصحي. مشيراً سعادته إلى أن الحصول على الاعتماد يرسخ الكفاءة التنافسية للمرافق الصحية بالدولة، ويجدد الثقة العالمية بالخدمات الصحية النوعية في الإمارات، كما يشكل حافزاً للمضي قُدماً في الخطط الموضوعة لإتمام الاعتماد الصحي لجميع المنشآت الصحية في العام 2021، بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوفير أفضل الإمكانات والموارد لبناء نظام صحي فعال ومستدام.