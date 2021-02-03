البواردي يبحث التعاون مع رئيس «لجنة الصليب الأحمر»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع -في مكتبه صباح أمس- بيتر مورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق له، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأشاد بدور اللجنة الإنساني في دعم الدول المحتاجة والمناطق المتضررة في أنحاء العالم.

وأكد معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع حرص وزارة الدفاع على دعم الجهود الإنسانية، إيماناً منها بقيم العطاء الإنساني، وأهمية إغاثة المحتاجين، إلى جانب حرصها على التعاون في تمكين منتسبيها وتدريبهم في مجال القانون الدولي الإنساني.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسعيهما لفتح آفاق التعاون المشترك.

ومن جانبه، أشاد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدور الهام الذي تقوم به دولة الإمارات في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتعزيز جهودها من أجل تعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني، كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.