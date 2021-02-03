الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعباء

اشتكت أمهات من الأعباء الدراسية التي تفرضها بعض المدارس على الطلبة في الصفوف الأولى، واستنفادها لوقت الأطفال والأسر بالكامل، فما إن ينتهي الطالب من حصصه في الساعة الثانية بعد الظهر، حتى تبدأ الأمهات بالتدريس الذي يستمر حتى ساعات متأخرة من المساء.

رسوم

دعا أولياء طلبة بمدارس خاصة إلى احتساب الفترات التي لا يستخدم فيها الطلبة الحافلات، وفقاً لتعليمات من إدارة المدرسة، التي تقرر في بعض الأحيان اعتماد التعليم من المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية، ولمدة تصل إلى أسبوعين في الشهر، وخصم رسوم تلك الفترات من الرسوم المتبقية، لاسيما مع فرض مدارس زيادات كبيرة على رسوم النقل، العام الجاري.

عروض

لاحظ سكان في الشارقة توسع عدد من الشركات العقارية، أخيراً، في طرح عروض، تشمل تحمّل قيمة تصديق العقود الإيجارية للوحدات السكنية في البلدية، وذلك تخفيفاً من أعباء تصديق العقود التي تبلغ 4%، خصوصاً مع الهدوء في الطلب على العقارات.

مناعة

بدأت الأسواق في الفترة الأخيرة تشهد عرضاً لمنتجات غذائية مكتوب عليها أنها تساعد على تعزيز المناعة، وذلك في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، وتساءل متسوقون عن مدى قانونية وسلامة مثل هذه المزاعم، ودعوا إلى مراقبتها من الجهات المعنية.

إقامة

اقترح قراء تمديد فترة إقامة كبار السن، الذين يقيمون على كفالة أبنائهم، إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، تجاوباً مع رغبة العديد منهم في الإقامة بالدولة فترات طويلة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news