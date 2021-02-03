الامارات | «الصحة» تسحب منتجاً طبياً وتعلّق تسجيل وسيلتين لمشكلات فنية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تسحب منتجاً طبياً وتعلّق تسجيل وسيلتين لمشكلات فنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ثلاثة تعميمات طبية سحب وتعليق تسجيل منتج طبي، غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى سحب وسيلتين طبيتين بسبب مشكلات فنية.

وأفادت الوزارة في تعميمها الأول بأنها قررت سحب وتعليق تسجيل المنتج الطبي «Profinal Suspension»، بعد قيام مختبر ضبط الجودة النوعية بتحليل تشغيلات للمنتج، وثبت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة لكمية المادة الفعالة، كما وجدت ترسبات غير ذائبة أعلى جدار زجاجة المنتج لا تذوب بالرج، وأوصت بتعليقه إلى أن يتم التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات المعتمدة.

كما طالبت الوزارة، في تعميم ثانٍ، بسحب الوسيلة الطبية «spinal rod cutters»، وتحمل رقم «00-3925-002-00»، بعد صدور تحذير من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بشأنها، لاحتمالية حدوث كسر أثناء استخدام الوسيلة، التي تستخدم بشكل أساسي في عمليات العمود الفقري، وقد يؤدي كسر المنتج، أثناء العملية في إجراء تثبيت داخلي في جسم المريض، إلى إصابته أو ضعف دائم في جسمه.

وفي تعميم ثالث أوضحت الوزارة أنه تم سحب المنتج الطبي lotus Edge Aortic Valve System، بعدما قامت الشركة المصنعة بالسحب الطوعي لهذه الوسيلة، وتحذير إدارة الغذاء والدواء الأميركية منها، بسبب التعقيدات المرتبطة بنظام توصيل المنتج، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا توجد مشكلة تتعلق بسلامة المرضى المزروع لديهم الصمام الخاص بهذه الوسيلة.

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