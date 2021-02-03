الامارات | تقديم 123 ألفاً و740 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 123 ألفاً و740 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 123 ألفاً و740 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، ثلاثة ملايين و564 ألفاً و517 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 36.04 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

وتستهدف الإمارات تحصين وتطعيم 50% من سكان الدولة المؤهلين للحصول على لقاح «كورونا» بحلول نهاية مارس المقبل، حيث وفرت اللقاح في مئات المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس ومراكز اللقاح عن طريق المركبة، وغيرها من المواقع.

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