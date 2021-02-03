الامارات | خلاف على 300 ألف درهم يقود صديقين إلى المحكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف على 300 ألف درهم يقود صديقين إلى المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي لصديقه مبلغ 300 ألف درهم، كان قد حوله له على دفعات على سبيل القرض، مؤكدة أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت ادعاءه بحصوله عليه على سبيل الهدية من صديقه.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه، طالب فيها بالحكم بإلزام المدعى عليه، بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم، مشيراً إلى أنه وقت أن كان مبتعثاً إلى الخارج، حول إلى صديقه المبلغ على دفعات على سبيل القرض إلا أنه لم يرده، فيما أكد المدعى عليه، خلال نظر الدعوى، أن المدعي حول له المبالغ المالية على سبيل الهبة، وليس القرض.

من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات الحكم بعد توجيه اليمين المتممة للمدعي، بأن الإيصالات المقدمة منه تثبت تحويل الأموال إلى المدعى عليه، وعدم إنكار الأخير صحة تحويل المبلغ المطالب به قرينه على صحة ما يدعيه الأول، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يثبت صحة ما يدعيه من أن هذه المبالغ كانت هدية من الشاكي، وليست قرضاً.

وأشارت المحكمة إلى أنها بتوجيه اليمين المتممة للمدعي، تكون الدعوى قد استقامت، وثبتت صحة مديونية المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 300 ألف درهم، مع تحمله الرسوم القضائية والمصروفات.

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