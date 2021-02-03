الامارات | 3310 إصابات جديدة بـ «كورونا»..و7 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3310 إصابات جديدة بـ «كورونا»..و7 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 181 ألفاً و635 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

‌‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 3310 حالات إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 309 آلاف و649 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة سبع حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 866 حالة.

كما أعلنت عن شفاء 3791 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 285 ألفاً و201 حالة.

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