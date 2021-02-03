الامارات | «قانونية دبي» تطلق بوابة خدمات حكومية

شكرا لقرائتكم خبر عن «قانونية دبي» تطلق بوابة خدمات حكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بوابة الخدمات القانونية المركزية لحكومة دبي، وهي منصة إلكترونية تمنح مستخدميها من ممثلي الجهات الحكومية صلاحية الحصول على أيٍّ من الخدمات القانونية التي تقدمها الدائرة، وفقاً لاختصاصاتها من خلال تسجيل طلباتها عبر البوابة.

ويأتي مشروع البوابة تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي تهدف إلى جعل حكومة دبي حكومة بلا ورق 100% في نهاية 2021، حيث يتم تقديم الوثائق ذات الصلة بالخدمة مباشرة عبر البوابة.

كما يأتي المشروع ضمن جهود الدائرة الساعية لأتمتة جميع خدماتها القانونية؛ ما ينعكس بصورة إيجابية على سرعة الأداء، وتوفير الوقت والجهد، ويتماشى مع خطط التطوير في منظومة العمل الحكومي، وتعزيز الأداء المؤسسي الذي يخدم مؤشرات استراتيجية الحكومة الإلكترونية والذكية، ويلبي تطلعات متعاملي الدائرة من الجهات الحكومية، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي تقوم عليها حكومة دبي في تقديم خدماتها.

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