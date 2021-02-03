الامارات | «الصحة» تحصل على اعتماد دولي في إدارة الأزمات الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحصل على اعتماد دولي في إدارة الأزمات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة الاعتماد العالمي في إدارة الأزمات الصحية «GC-Mark Crisis Management»، محققة درجة الفئة البلاتينية، وهي أعلى درجة في فئات التقييم الخاصة بالشهادة، حيث يؤكد الإنجاز تطبيق الوزارة والتزامها بالمعايير العالمية، ويتوج جهودها المبذولة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والمخاطر، من خلال الجاهزية والخطط الاستباقية، وتوفير برامج العمل المناسبة لضمان استمرارية الأعمال.

وتمت عملية التدقيق من قبل فريق خبراء من المحكّمين بمراجعة نظام إدارة الأزمات في الوزارة، والتأكد من تحقيق كل الاشتراطات والمعايير والممارسات، وبناء على نتائج التدقيق تم منح شهادات المطابقة «GC Mark»، التي تمثل مجموعة من جهات الاعتماد في أوروبا مثل مجموعة «DQS» العالمية، المتخصصة في مجال اعتماد وتصديق الأنظمة والمواصفات الإدارية، ومنظمة «IQ-net» العالمية والمركز الألماني للتميز.

وقال وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، الذي تسلم شهادة الاعتماد الدولي، إن الإنجاز يعزز من مكانة الإمارات الريادية، ويحقق استراتيجية الوزارة في تعزيز أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية، وفق المعايير العالمية ومكانتها التنافسية في المجال الصحي.

وأكد حرص الوزارة على مواصلة الجهود للتطوير وتطبيق معايير الجودة، وتعزيز وترسيخ روح الابتكار خلال المرحلة المقبلة، والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الإمارات من خلال ريادتها العالمية في إدارة أزمة «كوفيد-19».

الدكتور أمين الأميري:

«نعمل للمحافظة على مكتسبات الإمارات من خلال ريادتها العالمية في إدارة أزمة (كوفيد-19)».

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