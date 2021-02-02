كتاب توضيحي لتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شارك ناصر إسليم، المحاضر الأول للغة العربية بجامعة نيويورك أبوظبي، في تأليف كتاب توضيحي مميز، يُعد الأول من نوعه في مجال تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية يحمل عنوان «اللغة العربية وثقافتها من خلال الفن»، حيث يوفر الكتاب تجربة تعليمية ممتعة، مستعرضاً 40 عبارة وتعبيراً وحكمة عربية معروفة تعكس اللغة والثقافة العربية بصورة فنية وجمالية. وقد شارك ناصر إسليم، في تأليف هذا الكتاب، الأستاذ المشارك ورئيس قسم الدراسات الآسيوية في كلية تشارلستون غازي أبو حاكمة.

يمكن الحصول على كتاب «اللغة العربية وثقافتها من خلال الفن» من موقع أمازون، ويشمل فهرساً يسرد أبجدياً جميع التعبيرات الأربعين المترجمة إلى اللغة الإنجليزية كمرجع لمستخدمي الكتاب، وما يميز هذا الكتاب، العناصر المرئية التي تجذب القراء وتقدم لهم تجربة تعليمية ممتعة، والتي يمكن توظيفها كوسائل تعليمية من قبل متعلمي اللغة العربية والمتحدثين بها، ويمكن أن تستخدم هذه التصاميم والرسومات البديعة الموجودة في الكتاب كديكورات تجميلية في المكاتب وغرف المعيشة والفصول الدراسية والمراكز التعليمية، ويعتبر الكتاب نفسه مثالياً ليكون كتاب طاولة القهوة.

وفي هذا الصدد، قال ناصر إسليم «يتمحور هدفنا حول توفير تجربة مميزة لمتعلمي اللغة العربية من كافة المستويات، حيث يساهم هذا الكتاب بتعميق معرفتهم واحترامهم للغة العربية وثقافتها وفنها، بطريقة مسلية من خلال الصور والرموز وأشكال الكلمات الموجودة في كل تصميم، ويشجعهم على تخمين معنى المفردة التي يرافقها رمز أو صورة، ويقدم لهم فرصاً لتخمين معنى الجملة كلها، وأخرى لتخمين معنى المفردة العامية مع قرينتها الفصيحة».

ويسهل الكتاب أيضاً على مستخدميه عملية حفظ المفردات، من خلال دمج مقطع بلغة مألوفة مثل الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأخرى داخل مكون الكلمة أو العبارة العربية، وسيكتشف المتعلمون المبتدئون كيفية قراءة الحروف والمقاطع والكلمات، بينما سيفهم المتعلمون ذوو المستوى الأعلى الاختلاف بين اللهجة العربية الفصحى واللهجة العامية الشامية، ليس فقط في اللفظ ولكن من الناحية النحوية أيضاً.



