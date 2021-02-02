رئيس الدولة ومحمد بن زايد يتلقيان رسالتين من رئيس تركمانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالتين خطيتين من فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تسلم الرسالتين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لدى استقباله في قصر الوطن اليوم معالي بردي نياز ماتييف نائب وزير خارجية جمهورية تركمانستان، الذي سلمه رسالة خطية موجهة إلى سموه من معالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في تركمانستان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتركمانستان وبحث عدد من المواضيع الاستثمارية المشتركة في قطاعات الطاقة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.



