جامعة العين تحتفل بتخريج «دفعة الاستعداد للخمسين» افتراضياً

الإمارات

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احتفلت جامعة العين بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلبتها التي حملت اسم «دفعة الاستعداد للخمسين»، تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

وأقيم حفل التخرج هذا العام افتراضياً، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع في ظل جائحة «كوفيد-19»، وبلغ عدد الدفعة 1670 خريجاً وخريجة من مختلف الكليات في كلا المقرين في العين وأبوظبي، منهم 1220 خريجاً من برامج البكالوريوس، و149 من برامج الماجستير، و301 من برامج الدبلوم.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته خلال الحفل: «يسعدني أن أكون معكم اليوم في حفل تخريج هذه الدفعة الجديدة من جامعة العين، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتاح لنا في المستقبل القريب فرصة اللقاء معاً من بعد أن تزول محنة فيروس كورونا، وأن يكون هذا الاحتفال المتجدد في كل عام مجالاً دائماً للاعتزاز بالخريجين والخريجات، وللتعبير عن آمالنا وطموحاتنا فيهم، وتمنياتنا الطيبة لهم بمستقبل ناجح وإنجازات متواصلة في خدمة أنفسهم والمجتمع والعالم كله».

وأضاف معاليه: «أحيي مبادرة جامعة العين بإطلاق اسم عام الاستعداد للخمسين على هذه الدفعة من الخريجين والخريجات، وما يمثله ذلك من التزام قوي بأن المستقبل الذي نرجوه إنما يعتمد على قدرات أبناء وبنات الوطن، وتمكينهم من تحقيق كل ما وهبه الله لهم من إمكانات لتسخيرها لتحقيق الإنجازات التي تخدم وطنهم».

وأشاد معاليه بالجهود الحثيثة التي تبذلها جامعة العين لتحقيق الجودة في كافة جوانب العمل، وتقديم تجربة تعليمية ثرية تعتمد بشكل ناجح على التقنيات الحديثة، وإجراء البحوث العلمية الهادفة، وطرح برامج تعليمية جديدة ومتطورة لها مكانة مرموقة في التعليم الإلكتروني، إلى جانب علاقاتها الممتدة مع مؤسسات المجتمع والوطن.

من جانبه، توجه الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة بالتهنئة للخريجين، وقال مخاطباً الخريجين: «لقد كان العام السابق 2020 عاماً للتحديات بامتياز، وقد تجاوزنا هذه التحديات والصعاب بنجاح، بفضل الله وتوفيقه ودعم واهتمام القيادة الرشيدة التي رفعت شعار «لا تشلون هم» منذ اللحظة الأولى، وقد ترجم هذا الشعار في اجتياز دولتنا الحبيبة هذه الجائحة بنجاح ووصلنا إلى مرحلة التعافي، وتصدرنا المشهد الإقليمي والدولي بنجاحنا في الاختبار ولله الحمد».. مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لكافة القطاعات بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص.

من جانبه، قال الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة في كلمته: «اليوم تحتفل جامعة العين بتخرج كوكبة من أبنائها وبناتها، جاءوا ليجنوا ثمار ما قدموا من جهد، وليحملوا شعلة العلم إلى كل شبر في ربوع الوطن، فهو في أمس الحاجة إلى سواعدهم ليتقدم ويزدهر».

وتوجه بالتهنئة إلى جميع الخريجين والخريجات وإلى ذويهم، مباركاً لهم على تخرجهم في الجامعة، ومذكراً إياهم أن هذا اليوم يمثل البداية الحقيقية لتحمل مسؤولياتهم تجاه المجتمع، والعمل على بذل كل ما في وسعهم لتحقيق طموحات الوطن، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».



