وفاة شخصين وإصابة 10 في حادث سير بين 3 حافلات بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أسفر حادث تصادم وقع بين 3 حافلات على شارع الخيل في دبي، عن وفاة شخصين، وإصابة 10 آخرين بإصابات متفاوتة، وذلك بسبب انحراف مفاجئ لقائد إحدى الحافلات عن مساره، واصطدامه بالحافلتين اللتين كانتا تسيران في مسارهما الصحيح.

وانتقل العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، يرافقه نائبه بالوكالة المقدم محمد عبدالله خلفان، ومناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير لمعاينة الحادث ،وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ للقيام بمهامها، كما تم على وجه السرعة أخذ الإجراءات اللازمة.

وحول الحادث، أوضح المزروعي، أنه في صباح أمس، عند الساعة السادسة والنصف، تلقت غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي بلاغاً عن وقوع حادث اصطدام بليغ بين 3 حافلات على شارع الخيل، حيث انتقلت على الفور الدوريات الشرطية المرورية إلى مكان الحادث.

وأضاف المزروعي أنه من خلال المعاينة الأولية تبين أن سبب الحادث يعود إلى انحراف حافلة من مسربها إلى جهة اليسار، ما تسبب في اصطدامها بحافلة أخرى كانت في مسارها الصحيح، ومن شدة الاصطدام انحرفت مرة أخرى إلى جهة اليمين، واصطدمت بالحافلة الثانية، ثم انحرفت واصطدمت بحاجز حديدي وتدهورت، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين بإصابات تراوحت بين البالغة والمتوسطة والبسيطة.