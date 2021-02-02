الامارات | المواطنون الأكثر حجزاً لأرقام المركبات في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن المواطنون الأكثر حجزاً لأرقام المركبات في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصاءات وزارة الداخلية أن المواطنين أكثر الفئات حجزاً لأرقام المركبات، خلال العام الماضي، إذ حجزوا 7614 رقماً من إجمالي 10 آلاف و192 رقماً، فيما توزعت بقية الأرقام على 2329 مقيماً، و37 زائراً، و212 من فئات غير محددة.

وذكرت وزارة الداخلية أنها توفر خدمة حجز أرقام لوحات المركبات لمدة ستة أشهر أو سنة، وتبلغ رسومها الاتحادية 300 درهم لستة أشهر، و500 درهم لمدة سنة، ويمكن حجز الرقم من خلال مراكز سعادة المتعاملين، أو مراكز تقديم الخدمة، وتقديم الوثائق والمستندات المطلوبة ودفع الرسوم، كما يمكن الحصول على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، والتطبيق الذكي، ودفع الرسوم، مع إلزامية التسجيل المسبق.

ورصدت «الإمارات اليوم» انتشار إعلانات ومزادات إلكترونية لبيع الأرقام المميزة للوحات المركبات، وتحظى باهتمام المحبين والهواة من السائقين الراغبين في اقتنائها الأرقام المميزة، كما تعقد مزادات إلكترونية رسمية في إمارات الدولة، لبيع عشرات الأرقام للوحات مميزة بفئات مختلفة، وتشهد إقبالاً كبيراً، وتصل حصيلتها إلى ملايين الدراهم.

وتوفر إدارات مرور محلية خدمة حجز أرقام المركبات، كما توفر خدمة التنازل عن رقم لوحة غير مملوك، حيث يمكن للأفراد والشركات تقديم طلب للتنازل عن أرقام لوحات السيارة غير المسجلة للأقارب من الدرجة الأولى، أو للمالك نفسه في حالة الشركات، ويشترط حضور صاحب العلاقة شخصياً أو من ينوب عنه بوكالة رسمية، وصلة القرابة يجب أن تكون من الدرجة الأولى.

وكشفت إحصاءات وزارة الداخلية أن عدد طلبات تجديد ملكية المركبة المنتهية على مستوى الدولة، بلغت 172 ألفاً و276 مركبة، خلال العام الماضي، عبر الخدمات الذكية والإلكترونية ومراكز إسعاد المتعاملين.

وذكرت أن عدد طلبات تجديد رخصة القيادة المنتهية على مستوى الدولة، بلغ 44 ألفاً و780 رخصة، فيما استخرج 1824 سائقاً رخصة قيادة بدل فاقد وبدل تالف، خلال الفترة ذاتها.

وأشارت الإحصاءات إلى أن 3566 سائقاً، استبدلوا رخصة قيادة صادرة من دولة أخرى العام الماضي، فيما قدم 179 سائقاً على طلب إصدار ملكية مركبة بدل تالف وبدل فاقد.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أتاحت، خلال العام الماضي، للمتعاملين إمكانية تجديد ملكية المركبات المنتهية دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة خلال ثلاثة أشهر، من 22 مارس حتى 22 يونيو، وذلك باستخدام التطبيقات الذكية بغض النظر عن المخالفات والحجز والنقاط المرورية، والفحص الفني، تعزيزاً للتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة، وللحد من انتشار فيروس «كورونا».

أغلى رقم في العالم

سجل الرقم (1) رقماً قياسياً عالمياً في مزاد للأرقام المميّزة الفئة الخامسة، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للمزادات، في 2008، حيث بيع بـ52 مليوناً و200 ألف درهم، ليصبح بذلك أغلى رقم في العالم، متجاوزاً قيمة الرقم (5)، الذي بيع في مزاد سابق بقيمة 25 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي عائد المزاد 90 مليوناً و353 ألف درهم.

ملكية إلكترونية

أكدت شرطة أبوظبي أن ملكية المركبة الإلكترونية تغني عن حمل النسخة الورقية، التي يحصل عليها السائقون عند تجديد مركباتهم، وأيضاً بالنسبة لرخص القيادة، حيث يمكن الحصول على النسخة الإلكترونية من الملكية والرخصة عبر التطبيق الذكي للشرطة.

وذكرت أنه «بإمكان الأفراد تثبيت التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي (Abudhabipolice) على هواتفهم المحمولة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية والذكية في القطاعات الشرطية، ويمكن للمتعاملين الاطلاع على بياناتهم المرورية كافة، من بينها بيانات ملكية المركبات الخاصة بهم، ورخص القيادة».

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