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الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا و متوسطا أحياناً وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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