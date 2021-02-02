الامارات | حمدان بن محمد: دبي تسير بخطى ثابتة في تحفيز وتنمية اقتصادها

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: دبي تسير بخطى ثابتة في تحفيز وتنمية اقتصادها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تشرفنا اليوم بترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع المجلس التنفيذي وإطلاق سموه منصة"استثمر في دبي" بحضور أخي مكتوم بن محمد..المنصة الموحدة الجديدة نتاج جهود فريق متميز بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وأكثر من 80 ألف ساعة عمل، وتسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين

وأضاف سموه قائلاً "نعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لكي تكون دبي المدينة الأفضل والأسهل عالمياً في ممارسة الأعمال، ووجهة أولى للاستثمار ورواد الأعمال ولدينا اليوم أكبر منصة موحدة لتسهيل الإجراءات بطريقة تتناغم مع أسلوب دبي وتوجهاتها الذكية وتعزز ثقة المستثمرين".

وتابع سموه قائلاً "دبي تسير بخطى ثابتة في تحفيز وتنمية اقتصادها ومواكبة المتغيّرات ببيئة اقتصادية جاذبة ومرنة.. وتشريعات متكاملة.. وبنية تحتية قوية.. ومنظومةاستثمارية قائمة على تبني التكنولوجيا المتقدمة للتطوير والتحسين المستمر وبما يدعم نمو الاقتصاد ويعزز كفاءته".

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