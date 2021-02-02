شنايدر إلكتريك تصنّف في مؤشر بلومبيرغ للمساواة بين الجنسين

: أدرجت شركة شنايدر إلكتريك الشركة الرائدة عالمياً في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، في مؤشر (بلومبيرغ) للمساواة بين الجنسين لعام 2021 (GEI) وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

ويُزوّد مؤشر (بلومبيرغ) المديرين والمستثمرين بمعلومات مقارنة حول أداء المساواة بين الجنسين لأكبر الشركات في العالم. ويوفر هذا المؤشر أداة فريدة لقياس أداء المساواة بين الجنسين، وتقييم مستوى الشفافية للممارسات والسياسات المتعلقة بالتنوع بين الجنسين في الشركات المدرجة في البورصة، مما يزيد من البيانات الخاصة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمتاحة أمام المستثمرين.

وقال جان باسكال تريكوار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك:"نحن فخورون بتقديرنا للعام الرابع على التوالي نظير جهودنا التي نبذلها لتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في شنايدر إلكتريك، ونفخر بأنفسنا لرعاية ثقافة شاملة تستهدف تمكين المرأة ومنحها فرصاً متساوية في مؤسستنا. وفي الوقت الذي تمكنا فيه مسبقاً من إحراز تقدم على صعيد تعزيز تمثيل المرأة في مجلس الإدارة ولجنتنا التنفيذية، فإن هدفنا الآن هو أن تمثل النساء 50٪ من جميع الموظفين الجدد، و40٪ من مديري الخطوط الأمامية، و30٪ من القيادة العليا، بحلول عام 2025. وتُعد استراتيجية التوازن بين الجنسين جزءً لا يتجزأ من الطريقة التي ندير بها أعمالنا وهي بالنسبة لنا".

نتائج إيجابية نحو تعزيز تكافؤ الفرص

ومن جانبه، قال بيتر غريور، رئيس مجلس إدارة مجموعة (بلومبيرغ): "يتصمن مؤشر بلومبيرغ للمساواة بين الجنسين 59 مقياساً ضمن خمس ركائز رئيسية. ويتم منح درجات للشركات بناءً على الإفصاح والتميّز في البيانات. وتعمل الشركات المدرجة في قائمة 2021 على توسيع بياناتها الخاصة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية وتلك الخاصة بالحوكمة لتشمل البيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتي يطلبها المستثمرون اليوم. ويساهم هذا الالتزام بالإفصاح عن البيانات وتعزيز الجهود المبذولة لدعم مثل هذه المبادرات في تعزيز مستوى الشفافية في الأسواق".

وسجلت شنايدر إلكتريك أعلى من المتوسط العام لمؤشر المساواة بين الجنسين، مع أعلى الدرجات في الإفصاح والمساواة في الأجور، والمساواة في الأجور بين الجنسين والثقافة الشاملة. ويعكس هذا الأداء مبادرات الشركة لإحداث تغيير إيجابي، وتوفير فرص متساوية للجميع في كل مكان من خلال الاتي:

• الريادة في بناء ثقافة شاملة في مكان العمل، ودعم المساواة بين الجنسين بصفتها داعمة لمبادرة HeForShe IMPACT 10x10x10 التابعة لهيئة الأمم المتحدة UN Women HeForShe IMPACT 10x10x10 Champion، والالتزام الكامل من قبل الرئيس التنفيذي في الشركة والرؤساء في كل الدول بنسبة 100٪ بمبادئ تمكين المرأة في هيئة الأمم المتحدة UN Women’s Empowerment Principles.

• تمكين المرأة من خلال سياسات الشركة وممارساتها العالمية. واعتباراً من نهاية عام 2019، تم نشر السياسة العالمية الشاملة لإجازة العائلة Global Family Leave Policy في جميع البلدان لتغطي 99٪ من موظفي الشركة، كما تم تنفيذ الإطار العالمي للمساواة في الأجور Global Pay Equity Framework في جميع البلدان، حيث وصل إلى 99٪ من إجمالي القوى العاملة في الشركة. من خلال سياسة المرونة في العمل Flexibility at Work Policy التي تم تحديثها مؤخراً، تساهم فلسفة شنايدر إلكتريك حول طرق العمل الجديدة للأفراد والفرق في "الوضع الطبيعي التالي" في ثقافة أكثر مرونة وشمولية وتمكيناً وثقة.

• الاستثمار في التدريب المهني للمرأة، من خلال برنامج التدريب وريادة الأعمال في مجال توفير الطاقة Access to Energy Training & Entrepreneurship program..

وأصبحت شنايدر إلكتريك أيضاً عضواً في تحالف KPI الخاص بالتنوع والمساوة بين الجنسين (GDKA)، وهي مجموعة من دعاة التنوع والشمولية وشركات ومؤسسات أكاديمية، ومنظمات تجارية تدعم اعتماد واستخدام مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس الجنس وأنواع أخرى من التنوع في مؤسساتهم. تعتقد GDKA أن التركيز على تنوع خطوط المواهب في الشركة أمر حيوي في إنشاء مكان عمل عادل ومنصف.

شنايدر إلكتريك تنال جوائز عالمية أخرى لالتزامها بالتنوع والشمول

وبالإضافة إلى إدراجها في مؤشر "بلومبيرغ" للمساواة بين الجنسين، حصلت شنايدر إلكتريك على شهادات تقدير مرموقة أخرى خلال عام 2020. حيث تم إدراج الشركة في قائمة أفضل 30 شركة في جائزة قادة التنوع في فاينانشال تايمز لعام 2021، والتي تقيم نجاح الشركات في الترويج لجميع أنواع التنوع. وصُنفت شنايدر إلكتريك أيضاً ضمن أفضل 50 جهة توظيف الأكثر جاذبية في العالم، والتي تكرم أفضل الشركات العالمية في جذب المواهب وتوظيفها والاحتفاظ بها.