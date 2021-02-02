باناسونيك تطلق نظام إنذار من الحرائق يضمن للمنشآت في الإمارات أقصى حماية ممكنة

أعلنت باناسونيك لحلول الحياة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (PLSMEA)، التابعة لشركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق (PMMAF)، عن إطلاق نظامها المبتكر وسهل الاستخدام للإنذار من الحرائق في الإمارات العربية المتحدة. وانسجاماً مع التركيز المتزايد للمنشآت على الارتقاء بمعايير السلامة، توفّر أنظمة الإنذار من الحريق حلاً ذكياً وقابلاً للتطوير لمجموعة واسعة من القطاعات والمنشآت بمختلف أحجامها. وسيكون النظام متاحاً أمام العملاء من خلال شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة، المزوّد الهندسي الرائد ومتعدد التخصصات في الإمارات العربية المتحدة.

وتم تزويد نظم EBL512 G3 وEBL128 من باناسونيك للإنذار من الحريق بخوارزميات كشف ذكية ومرنة لإجراء تقييمات تلقائية للمناطق المحيطة، وتحديد الوضعيات المناسبة لتشغيل الإنذار. وبالإضافة إلى الحدّ من حالات الإنذار الخاطئة، تمتلك هذه النظم القدرة على استشعار محفّزات الإنذار غير المرغوب بها، مثل الغبار والحشرات، بالاعتماد على حجرة كشف محسّنة مع شبكة دقيقة للغاية. وبفضل تصميمها وفقاً للمعايير الأوروبية المعتمدة، تعتبر هذه النظم الحلّ الأمثل للمباني على اختلاف أحجامها، مثل المطارات والفنادق والجامعات والمسارح المزودة بمولّدات دخان اصطناعيّ، أو أجواء المصنع حيث يمكن أن يتواجد رذاذ الوقود.

وتحمل الكاشفات شعار الجودة "صنع في اليابان"، وتأتي مع لوحات تحكّم مصنوعة في السويد للحصول على أفضل جودة ممكنة للنظام. وإلى جانب المعالجة التلقائية للتهديدات وأجهزة الكشف الوظيفية، تسهم نظم الإنذار من الحريق في تسهيل عمليات المراقبة والتشغيل والصيانة بشكل كبير. وتوفر باناسونيك قدراً أكبر من المرونة والراحة لعملائها في قطاعات رئيسية، من بينها الرعاية الصحية ودور المسنّين والتعليم وتجارة التجزئة والضيافة والسلامة العامة والخدمات الحكومية والنقل والخدمات اللوجستية.

ويقدم النظام راحة كبيرة، ويمكن الوصول إلى لوحة التحكم الخاصة به من أي مكان عبر الويب، بفضل دعمه ببروتوكول الاتصالات TCP/IP حول العالم. كما يدعم النظام التعامل مع صورة الخريطة، ما يتيح للمستخدم وضع نظام الإنذار من الحريق على خريطة يحددها المستخدم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد إيجي إيتو، نائب مدير عام باناسونيك لحلول الحياة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تمّ اختبار منتجاتنا بنجاح وفق أعلى المعايير لضمان موثوقية التشغيل، والارتقاء بمستوى أمان الشاغلين في المنشآت، بالإضافة إلى سهولة عملية التركيب. وتبرز أهمية النظام ضمن المنشآت في المنطقة، ولا سيما تلك المعرّضة لتلقّي تنبيهات خاطئة جرّاء عناصر غير مرغوب فيها. ومن شأن إطلاق نظام الإنذار من الحريق توسيع محفظة حلولنا، ونحن مسرورون بالشراكة مع الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة لتقديم هذا الحلّ المتميز للعملاء في المنطقة".

من جانبه، قال مورالي سيرباكام، المدير التنفيذي لدى الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة: "تعتبر باناسونيك واحدة من أكثر العلامات التجارية موثوقية ومرونة في القطاع، وتمتاز نظمها الخاصة بالإنذار من الحريق بأنها إضافة هامة لمجموعة حلول السلامة. ونحن متأكدون أنها ستحسّن الأعمال في الموقع وتزيد كفاءة الشركات وتعزز ثقة العملاء بنا".

وعلى مدار الأعوام الـ 35 الماضية، طرحت باناسونيك حول العالم حلولاً استثنائية للإنذار من الحريق، ووفّرت تقنية مصمّمة لتنبيه المستخدمين إلى اندلاع الحريق، وتحذيرهم بشأن أي حالات يحتمل فيها اندلاع الحريق. وبفضل سجلّها الحافل بالنجاحات في مجال السلامة، أثبتت حلول باناسونيك دقتها الكبيرة مع أقل عدد من التنبيهات الخاطئة. وتتميز نظم الإنذار من الحريق هذه بمستوياتٍ غير مسبوقة من سهولة التركيب والموثوقية.