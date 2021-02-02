"أمير الشعراء" يبدأ بث حلقاته المباشرة من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي.. غداً الثلاثاء

تنطلق مساء يوم غدٍ الثلاثاء 2 فبراير 2021، أولى حلقات البث المباشر من برنامج "أمير الشعراء" بموسمه التاسع، والذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

ويبدأ مشوار في تمام الساعة العاشرة مساءً على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي وعبر قناة بينونة وقناة الإمارات، مشوار المنافسات الشعرية على لقب "أمير الشعراء"، بمشاركة 20 شاعراً وشاعرة من دول عربية وأجنبية (العراق، البحرين، المغرب ، السودان، لبنان، الإمارات، السنغال، نيجيريا، مصر، السعودية، سوريا، الجزائر، موريتانيا، أمريكا).

وستشهد الحلقة منافسات الشعراء الذين سيشاركون في الحلقة الأولى، والذين سيكشف النقاب عنهم خلال الحلقة، وذلك بعد إعلان لجنة التحكيم عن آلية المنافسة على اللقب للموسم التاسع.