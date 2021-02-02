حميد النعيمي يأمر بصرف 6.5 مليون درهم للصيادين في عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بصرف 6 ملايين و500 ألف درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين، بزيادة مليون و500 ألف درهم عن العام الماضي.

وأوضح أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين، أن هذا الدعم يشمل صيادي إمارة عجمان من المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد وأعضاء جمعية الصيادين في إمارة عجمان.

وأشاد الغملاسي باهتمام صاحب السمو حاكم عجمان بالصيادين وأسرهم، وحرصه على مشاركتهم مختلف المناسبات، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم من أجل النهوض بمهنة الصيد والارتقاء بها، من خلال تقديم الدعم والمعدات التي يحتاجون إليها.