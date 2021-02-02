فعاليات افتراضية في المدارس تحتفي بالرحلة التاريخية

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

تستعد مدارس الدولة لمواكبة الحدث التاريخي في مشروع الإمارات «مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ، من خلال سلسلة من الفعاليات الافتراضية التي سيتم إعدادها خصيصاً للمناسبة. ولفتت وزارة التربية إلى أنه حرصاً على أن تكون المدرسة الإماراتية جزءاً من تحقيق حلم الإمارات والعرب في الوصول إلى الكوكب الأحمر يوم 9 فبراير 2021، فإن جميع المدارس الحكومية من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية ستحتفل بهذا الحدث، من خلال تنفيذ فعاليات وبرامج مدرسية افتراضية، مثل ورش ونشرات توعية، برامج إذاعية، لقاءات حوارية وغيرها، وستنظم الفعاليات المختلفة طوال الأسبوع الجاري لغاية التاسع من فبراير.

وقد وجّه مديرو النطاق جميع الإدارات المدرسية بتقديم اقتراحاتها، وسيتم بعد ذلك تعميمها في مبادرة موحّدة، وفق كل مرحلة تعليمية، على أن يتم تنفيذ 4 مبادرات لكل مرحلة. وقد جاء إعلان قيادة الدولة الرشيدة عن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» في عام 2014 ليشكّل أضخم مبادرة استراتيجية وطنية علمية من نوعها، ولتكون دولة الإمارات أول دولة عربية ترسل مهمة فضائية إلى الكوكب الأحمر، بما يسهم في إثراء المجتمع العلمي العالمي وخدمة الإنسانية. ويحمل «مسبار الأمل» رسالة أمل لكل شعوب المنطقة لإحياء التاريخ الزاخر بالإنجازات العربية والإسلامية في العلوم، ويجسد طموح دولة الإمارات وسعي قيادتها المستمر في تشكيل وصناعة مستقبل واعد للإنسانية.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة التربية والتعليم انتهاءها من تنفيذ المرحلة الأولى من الربط بين نظامي بوابة التعلّم الذكي و«المنهل» الإلكتروني، الذي يتضمن تسجيل حضور وغياب الطلبة والمعلمين، والجداول المدرسية، وجداول الطلبة وتوزيعهم على الصفوف والشعب، ونصاب المعلمين وغيرها، وبالتالي تطبيق منظومة التعلّم الذكي المتكاملة لضمان توفير حلول تلبي متطلبات المرحلة المقبلة والرؤية الاستشرافية للوزارة.

وبناءً عليه، أصبح بإمكان الكوادر التعليمية والإدارية، بالإضافة إلى الطلبة تسجيل الدخول الموحّد للأنظمة التعليمية الذكية في مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى استخدام الخصائص الجديدة. ويأتي ذلك حرصاً منها على ضمان الاستخدام الأمثل للمنصات التعليمية الداعمة لعمليّة التّعليم والتّعلّم. وقد عممت وزارة التربية على الإدارات المدرسية جملة من روابط الفيديوهات للاطلاع على كيفية استخدام الخصائص المحدّثة للمنصة لضمان تجربة نوعية.