6 مكاسب استراتيجية حققتها الإمارات من «مسبار الأمل»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حققت الإمارات منذ الإعلان عن مشروع «مسبار الأمل» مجموعة كبيرة من الإنجازات التي تركت تأثيراً إيجابياً على العديد من القطاعات الحيوية بالدولة، لتثبت مجدداً قدرتها على كسب تحدي تجاوز حداثة التجربة وترسيخ مكانتها في مقدمة الدول الأكثر تقدماً وحداثة على مستوى العالم.

١- صناعة متقدمة

يمثل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» حجر زاوية لإنشاء صناعة تكنولوجيات الفضاء في الإمارات مستقبلاً، بكل ما سينتج عن ذلك من تطبيقات تقنية متطورة، تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، ولعل انفراد فريق عمل المسبار بتنفيذ 200 تصميم تكنولوجي علمي جديد، وتصنيع 66 قطعة من مكوناته في الإمارات، دليل ناصع على بدء ولوج الدولة هذا القطاع بقوة كبيرة، ويؤكد تنفيذ رؤية وطنية واضحة وشاملة في تعزيز إيجاد صناعة إماراتية فضائية لخدمة المشروعات الكثيرة الحالية والمستقبلية.

٢- القوة الناعمة

عزز مشروع «مسبار الأمل» من القوة الناعمة لدولة الإمارات التي باتت ترتبط بعشرات الاتفاقيات مع كبريات الوكالات والهيئات والمنظمات الدولية في قطاع الفضاء، تجسيداً لدور الشراكة والتعاون الدولي المشترك بين مختلف الدول لإنجاح المهام الفضائية والبرامج الوطنية. وجاء نجاح إطلاق المسبار منتصف شهر يوليو الماضي ليؤكد التفرد الإماراتي في قطاع الصناعات الفضائية، حيث باتت سادس دولـة ترســل مســباراً إلــى الكوكب الأحمر، الأمر الذي لفت أنظار العالم كله، وشكل حديث وسائل الإعلام العالمية لفترات طويلة.

٣- كفاءات وطنية

اتخذت دولة الإمارات منذ بداية التفكير بمشروع «مسبار الأمل» قراراً استشرافياً بأن يتم التخطيط والإدارة والتنفيذ على يد فريق إماراتي، وتأكيداً على ذلك فإنه لم يتم استيراد أي من التقنيات الرئيسية، التي يقوم عليها المشروع من الخارج، بل تم تصميم مكوناته وتصنيعها وتجميعها محلياً على يد خبرات وإمكانات محلية، أما المعرفة التقنية اللازمة لذلك، فقد بدأ تطويرها محلياً من خلال تدريب فريق المشروع من الشباب الإماراتيين عبر الشراكات الإستراتيجية مع جهات أكاديمية علمية، عوضاً عن توريد التقنيات من الوكالات والشركات العالمية المتخصصة في مجال الفضاء.

٤- التنافسية

يسهم «مسبار الأمل» في تعزيز القدرات التنافسية لدولة الإمارات في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الابتكارات والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، كما يعزز من قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من سمعتها الدولية وموقعها الجديد ضمن أكثر دول العالم استثماراً في علوم الفضاء والمجالات ذات الصلة.

٥- رسالة إلهام

تتعدى إنجازات مشروع «مسبار الأمل» النواحي التكنولوجية والعلمية، لتكون رسالة إلهام وأمل لجميع الشباب الإماراتي والعربي في هذه الأوقات المليئة بالتحديات، حيث أعاد مشهد إطلاق الصاروخ الحامل للمسبار الثقة في قدرة الشباب على صناعة أمجادهم، وتلقى ملايين العرب تلك المشاهد بأمل كبير في المستقبل.

٦- قيمة معرفية

يمثل «المسبار» قيمة علمية، حيث سيسهم في سد ثغرة معرفية مهمة تقرب العالم من فهم أعمق للكوكب الأحمر، واستيعاب كيفية تغير المناخ في الغلاف الجوي للمريخ على امتداد دورات الليل والنهار والمواسم، والتقاط أول صورة كاملة للمريخ.

ويتخذ المسبار مساراً واسعاً بعيداً، وهو ما يجعله الأول من نوعه الذي يقدم صورة شاملة لمناخ المريخ، بما في ذلك الغيوم والغازات وعواصف الغبار على امتداد اليوم بدلاً من الاكتفاء بمساحات زمانية أو مكانية محددة.