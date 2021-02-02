«نيويورك أبوظبي» تنشر دراسة حول التركيب البيولوجي لـ«القرم الرمادي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

قام فريق من الباحثين من مركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية بجامعة نيويورك أبوظبي، بنشر دراسة لتركيب جيني عالي الدقة لأشجار القرم الرمادي (أفيسينيا مارينا) في مجلة جي3: جينات/‏‏ جينوم/‏‏ جينيتكس. وتساهم هذه الورقة البحثية في توفير مصدر مهم للباحثين حول العالم والذين يتخصصون بدراسة هذا النوع من أشجار القرم.

وقال جون بيرت، الأستاذ المشارك في علم الأحياء في جامعة نيويورك أبوظبي والمشرف على هذا المشروع: «تعتبر أشجار القرم الرمادي من أكثر أنواع القرم انتشاراً في العالم، وهي الغابة الوحيدة دائمة الخضرة الطبيعية في أبوظبي وشبه الجزيرة العربية. ويمثل هذا البحث أول عملية إعادة بناء مفصلة للتركيب الجيني لهذا النوع من أشجار القرم، وهو نوع بغاية الأهمية محلياً وعبر المناطق الاستوائية، حيث يدعم التنوع البيولوجي والإنتاجية العالية في المناطق الساحلية عبر المنطقة».

تحديد الجينات

قال غييرمو فري الأستاذ المشارك ما بعد الدكتوراه، وعضو من أعضاء المجموعة البحثية: «توفر التراكيب التي جمعناها مرجعاً ممتازاً للتطور ودراسات الارتباط الجيني التي تركز على (أفيسينيا مارينا) والأنواع ذات الصلة. وتوفر أيضاً شرحاً توضيحياً بجودة عالية، والذي بدوره يسهل عملية تحديد الجينات المشاركة في العمليات التطورية مثل التكيف المحلي والانتواع. وتعد البيانات المدرجة في البحث مصدراً قيماً لدراسة التركيب البيولوجي للقرم الرمادي، وهو نوع ذو تأثير كبير بيئياً واجتماعياً واقتصادياً».