«بيت الخير» تستأنف «الطعام للجميع»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

استأنفت «بيت الخير» فعاليات مشروع «الطعام للجميع» مع بدايات عام 2021، حيث قامت خلال يناير 2021 بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال، المنبثقة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بتوزيع 2100 وجبة على عددٍ من سكنات العمال، بالإضافة إلى 500 وجبة تبرعت بها إحدى المحسنات.

وكان مشروع «الطعام للجميع» قد توج أعماله في 2020 بتوزيع 3.2 مليون وجبة مجتمعية غنية بالغذاء الصحي والمتكامل، نجحت «بيت الخير» في إيصالها إلى 80 سكناً وتجمعاً للعمال في دبي والإمارات الشمالية خلال أربعة أشهر، بقيمة تزيد على 23 مليون درهم.

ويعد مشروع «الطعام للجميع» لتوزيع الوجبات الغذائية من أهم المشاريع المجتمعية التي أطلقتها جمعية «بيت الخير»، لإسعاد فئة العمال المقيمين داخل الإمارات، من مختلف الجنسيات، وبشكل خاص العمال الذين يساهمون في مشاريع التنمية والإعمار، ويشاركون في بناء الوطن.

ويقوم المشروع بتوزيع هذه الوجبات من خلال فريق ميداني مدرب، نجح في عام 2019 في دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في الإمارات، بتوزيع 8997 وجبة مجتمعية على العمال خلال ساعتين و52 دقيقة.