الامارات | «صحة دبي»: ضرورة عزل مصابي «كورونا» لتفادي انتقال العدوى

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي»: ضرورة عزل مصابي «كورونا» لتفادي انتقال العدوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الصحة في دبي أهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بمرض «كوفيد-19»، وتفادي مضاعفاته السلبية على الفرد والمجتمع بشكل عام، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية كافة للتصدي للجائحة من خلال نشر الوعي والتثقيف الصحي، وتحصين أفراد المجتمع باللقاحات التي تعزز مناعة الجسم وتقلل من المضاعفات السلبية للمرض.

وطالبت رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في الهيئة الدكتورة هند العوضي، أفراد المجتمع بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية بما فيها العزل الصحي لمنع انتقال العدوى بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى الدراسات العلمية التي أظهرت أن فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19» يكون معدياً في أول 10 أيام من الإصابة، حيث تعتبر العدوى في أعلى مستوياتها خلال الأيام الأولى وتبدأ بالانخفاض ما بين اليومين (السابع والعاشر) حتى لو كان المرض من دون أعراض، ولذلك يجب الالتزام بالعزل الصحي لمدة 10 أيام، تفادياً للمخالطة، وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأوضحت أن فترة العزل الصحي تنتهي بعد مرور 10 أيام من تاريخ فحص (PCR)، وتحسن الأعراض في حال ظهورها، وخلو المريض من أية أعراض أو حمى لآخر ثلاثة أيام متتالية، دون أدوية خافضة للحرارة، مشيرة إلى عدم اشتراط الخضوع لفحص PCR لإنهاء العزل الصحي.

وأكدت أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وجعلها عادة حياتية يومية، لحين الانتهاء من الجائحة مثل: لبس الكمامات، والتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين، وغسل اليدين بشكل مستمر.

وحول الإجراءات الواجب اتباعها بعد معرفة الشخص الموظف عن إصابته بالمرض، قالت العوضي إنه يتوجب على الموظف المصاب عزل نفسه في غرفة منفصلة مباشرة بعد الحصول على النتيجة الإيجابية وعليه إخطار رئيسه المباشر وإدارة الموارد البشرية، وستقوم الهيئة بالتواصل مع المصاب لاستكمال إجراءات العزل، ويمكن للمصاب المبادرة بالتواصل معها على الرقم المجاني 800342 أو تحميل تطبيق COVID19-DXB واتباع الخطوات المطلوبة. وقالت إنه في حال ظهور أعراض للمرض على المصاب الاتصال بالرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800342 لحجز موعد للاستشارة الطبية، أو الاستعانة بخدمة الاستشارة المتاحة على التطبيق. وفي حال عدم وجود أعراض للمرض، يتوجب على المصاب البقاء في العزل الصحي سواء في المنزل أو منشأة العزل المؤسسي، لمدة لا تزيد على 10 أيام، ولا توجد حاجة لإعادة الفحص.

وأشارت إلى إمكانية الحصول على شهادة خلو من المرض بعد استكمال فترة العزل الصحي، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 800342 أو من خلال تطبيق COVID19-DXB. كما أوضحت العوضي أن تطبيق العزل المنزلي يتم في حال توافر شروط ومتطلبات هذا العزل للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي من أعراض المرض، أو تكون الأعراض بسيطة.

وقالت إنه على المريض خلال فترة العزل القيام بعزل نفسه عن المقيمين معه في المنزل لكامل مدة العزل (10 أيام)، حتى لو كان يتمتع بصحة جيدة ولم تظهر عليه أية أعراض، وتحميل التطبيق الذكي COVID19 DXB، والتسجيل فيه، واتباع الخطوات المطلوبة.

عزل المريض في غرفة منفصلة

أكدت رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في الهيئة الدكتورة هند العوضي، أهمية بقاء أسرة المصاب والعمالة المساعدة أثناء فترة العزل المنزلي في غرف منفصلة عن المريض، ومراقبة الأعراض التي قد تطرأ عليهم، وفي حال ظهورها يجب الاتصال على الرقم المجاني 800342، كما يجب استخدام الكمامة الطبية عند وجود أشخاص آخرين، أو عند حضور فريق الرعاية الصحية.

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