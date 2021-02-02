الامارات | «محمد بن راشد للإسكان» تطلق منصة ذاتية لخدمة المتعاملين

شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد بن راشد للإسكان» تطلق منصة ذاتية لخدمة المتعاملين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن إطلاق منصة الخدمة الذاتية كقناة تقديم خدمة جديدة للمتعاملين، وذلك في إطار حرصها على تطوير منظومة الخدمة، حيث تمثل قفزة نوعية في عملية تقديم خدمات نوعية تتواءم مع متطلبات الحكومة، ودعماً لتبية تطلعات متعامليها.

وقالت مديرة إدارة إسعاد المتعاملين في المؤسسة، نورة الرميثي، إن إطلاق المنصة يأتي انسجاماً مع توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد لتحقيق سعادة المتعاملين.

وأضافت أن المنصة تعتبر نقلة نوعية من الناحية التقنية من حيث الخدمات الشاملة التي تقدمها، والمزايا الأمنية العالية التي تتمتع بها المنصة، موضحة أن المؤسسة وفرت جاهزين للخدمة الذاتية بأحدث التقنيات المتطورة لتمكين متعاملي المؤسسة من إنجاز معاملاتهم في وقت قياسي، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وإنجاز طلباتهم بمرونة، وتمكينهم من إجراء أي معاملة دون الحاجة لمساعدة موظفي إسعاد المتعاملين. وتأتي المنصة في إطار رسالة ورؤية المؤسسة، التي تهدف إلى تقديم أجود وأرقى معايير الخدمة التي تسهم في رفع سعادة المتعاملين، مع توسيع نطاق خدماتها، وإتاحة الفرص أمام المتعاملين للحصول على الخدمات بالطرق التي تناسبهم وفق تفضيلاتهم.

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