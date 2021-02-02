الامارات | بلدية أبوظبي تطوّر شبكات صرف مياه الأمطار بـ 206 ملايين درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تطوّر شبكات صرف مياه الأمطار بـ 206 ملايين درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشروعات متفرقة لتطوير شبكات صرف مياه الأمطار في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس، بكلفة 206 ملايين و663 ألفاً و337 درهماً، حفاظاً على المكتسبات، وتعزيزاً لجودة البنية التحتية العصرية التي تتمتع بها أبوظبي.

وتهدف المشروعات إلى تطوير أنظمة وشبكات صرف مياه الأمطار في مناطق الأعمال، وإنشاء شبكات جديدة، ورفع كفاءة وتطوير الشبكات القائمة لزيادة سعتها، وتطوير محطات ضخ مياه الأمطار، ومنع تجمع مياه الأمطار، وخفض منسوب المياه الجوفية، وتحويل خطوط صرف مياه الأمطار المتعارضة مع بعض القسائم السكنية.

وتتضمن المشروعات أعمال تطوير شبكات صرف مياه الأمطار داخل جزيرة أبوظبي، والسعديات، والريم، والمارية، وياس، بهدف استكمال إنشاء شبكات تصريف الأمطار في المناطق المطورة حديثاً، وربطها مع الشبكات القائمة، وتوفير إمكانية تعديل أنظمة تصريف الأمطار القائمة، بهدف تحسين الكفاءة، وتعزيز حلول تشغيل وصيانة نظام تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، واستبدال قنوات صرف مياه الأمطار المتضررة بغرف صرف.

ويجري تنفيذ أعمال تطوير وتحسين شبكة صرف مياه الأمطار داخل جزيرة أبوظبي، وإصلاح غرف تصريف مياه الأمطار واستبدال أغطيتها، لزيادة كفاءة الشبكة، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، كما تم تنفيذ حلول نقاط تجمعات مياه الأمطار في 25 موقعاً.

وتشمل المشروعات أعمالاً متفرقة لشبكة تصريف مياه الأمطار في مناطق متفرقة، بهدف عمل منظومة متكاملة لرفع كفاءة شبكة صرف مياه الأمطار (القائمة والمستقبلية) في مناطق الأعمال، والاستفادة من سعتها التصميمية القصوى في الصرف، ومنع ارتداد مياه البحر للشبكة عن طريق تنفيذ المحطات الواقعة في منطقتي خليفة وشاطئ الراحة.

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