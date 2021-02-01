الامارات | الدولة تشهد عدم استقرار الطقس خلال فبراير

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تشهد عدم استقرار الطقس خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأنه خلال شهر فبراير، تبقى منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، لافتاً إلى أنه خلال هذا الشهر، تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام، وسترتفع بشكل طفيف في النصف الثاني على بعض المناطق، مقارنة بشهر يناير.

وذكر أن الدولة تتأثر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب، وتتخللها سحب ركامية ممطرة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية صباحاً، تتحول إلى غربية وشمالية غربية نهاراً، بينما تتأثر الدولة أحياناً برياح شمالية غربية نشطة (رياح الشمال)، حيث أعلى سرعة رياح سجلت 141 كم/‏‏‏ ساعة، في جبل مبرح سنة 2010.

ولفت إلى أن الرطوبة النسبية تزداد، وتتهيأ الفرصة في الصباح المبكر لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف، خصوصاً على المناطق الساحلية، موضحاً أن متوسط درجة الحرارة يراوح بين 18 و21.3°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين 23 28°م ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 12.4 و16.1°م.

وأشار إلى أن متوسط الرطوبة النسبية، خلال هذا الشهر، يصل إلى 59%، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 78% إلى 88%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29% إلى 40%، فيما كانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب، خلال السنوات الماضية عام 2016، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 13 يوم ضباب وسبعة أيام ضباب خفيف.

وتوقع المركز أن يسود اليوم طقس رطب مع فرصة تشكل ضباب على بعض المناطق الداخلية، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً. وأشار إلى أن الرياح ستبقى شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً نهاراً على البحر، وسرعتها من 10 إلى 20 كم/‏‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏‏س على البحر الذي يظل متوسط الموج إلى خفيف في الخليج العربي، وفي بحر عمان. وأوضح أن الطقس غداً سيشهد تشكّل ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ثم يكون صحواً إلى غائم جزئياً، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على بعض المناطق الشرقية والشمالية. ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 كم/‏‏‏ س، تصل إلى 30 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان. وأكد أن طقس الخميس سيشهد استمرار تشكّل ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ثم يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 كم/‏‏‏س، تصل إلى 30 كم/‏‏‏س على البحر الذي يبقى خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان. وتوقّع المركز أن يكون طقس الجمعة رطباً، مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً.

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