ابوظبي - سيف اليزيد - كشف إيتان نائيه، رئيس البعثة الإسرائيلية في أبوظبي عن أن نحو 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع المعاهدة الإبراهيمية في سبتمبر 2020.

وتوقع نائيه أن يزور نحو 50 ألف إسرائيلي دولة الإمارات بشكل شهري خلال فصل الشتاء، لافتاً إلى أنه بمجرد استكمال الإجراءات المتعلقة بلقاح فيروس «كوفيد - 19» في كلتا الدولتين، فإنه من المنتظر ارتفاع أعداد السائحين من الدولتين.

وأكد نائيه من جهة أخرى، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن وجود ممر جوي أدى لشحن البضائع بين البلدين في غضون ساعات، بينما تستغرق مدة الشحن عبر البحر نحو 16 ساعة.

وأضاف إيتان نائيه، أن الواقع الجغرافي الذي يكمن في أن الإمارات تقع في شرق شبه الجزيرة العربية وإسرائيل في غرب آسيا بإمكانه خلق ممر.. ينطلق لجميع أنحاء العالم.

وأوضح أن مجتمعات الأعمال في إسرائيل والإمارات تسعى حالياً إلى تعزيز التعاون التجاري بين الدولتين قائلاً: «إن المزايا التي تتمتع بها الدولتان ستشكل قيمة مضافة إلى هذا التعاون، إذ إن إسرائيل لديها اتفاقيات تجارة مع الغرب «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما تعتبر الإمارات بوابة لأسواق الشرق».

وأشار إلى أن «وجود بنية تحتية متقدمة في الإمارات وإسرائيل تعزز من فرص تبادل الخبرات في المجالات كافة»، موضحاً أن إسرائيل حددت 29 قطاعاً للتعاون مع الإمارات، بينما تم بالفعل التوقيع على اتفاقيات ثنائية في 8 مجالات حتى الآن.

وعلى صعيد الاستثمار، أشار نائيه إلى رغبة شركات إسرائيلية عدة في الاستثمار في دولة الإمارات «فهناك فرص عدة للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، إذ تستطيع الدولتان تبادل الخبرات والممارسات عبر تأسيس مراكز بحوث وتطوير مشتركة».

ونوه في هذا الصدد بأن إمكانية التعاون في مجالات، مثل مراكز الأبحاث الصحراوية والبحوث والتطوير التي تخص المناخ.



