حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأميرة نورة بنت فهد آل سعود

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور لها صاحبة السمو الأميرة نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيدة.. سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.