حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأميرة نورة بنت فهد آل سعود

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.. أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم آل سعود الكرام الصبر والسلون.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.