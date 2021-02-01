الامارات | «الأرصاد»: منخفضات جوية وعدم استقرار في الطقس خلال «فبراير»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: منخفضات جوية وعدم استقرار في الطقس خلال «فبراير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر فبراير يعد أحد شهور فصل الشتاء، حيث تبقى منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، لافتاً إلى أنه خلال هذا الشهر تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام، بالرغم من ارتفاعها بشكل طفيف، خاصة في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير.

وذكر المركز أن الدولة تتأثر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب ويتخللها السحب الركامية الممطرة، منوهاً إلى أن الرياح السائدة خلال هذا الشهر تكون جنوبية شرقية صباحا، تتحول إلى غربية وشمالية غربية نهارا، بينما تتأثر الدولة أحيانا برياح شمالية غربية نشطة (رياح الشمال) حيث أعلى سرعة رياح سجلت 141 كم / ساعة في جبل مبرح سنة 2010.

ولفت إلى أن الرطوبة النسبية تزداد خلال هذا الشهر، وتتهيأ الفرصة في الصباح الباكر لتكون الضباب الخفيف والكثيف خاصة على المناطق الساحلية، موضحاً أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 18 و 21.3°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 23 و 28 °م ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 12.4 و 16.1 °م.

وأكد أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها خلال هذا الشهر 39.8 °م في حرس حدود الجزيرة سنة 2009، فيما كانت أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2017 والتي بلغت 5.7 °م تحت الصفر.

ونوّه إلى أن متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر يصل إلى 59 %، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 78 % إلى 88 %، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29 % إلى 40%، فيما كانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية عام 2016، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 13 يوم ضباب و 7 أيام ضباب خفيف.

وأفاد بأن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 317 ملم على الحويلات في سنة 1988.

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