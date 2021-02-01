اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | محمد بن راشد: التقيت اليوم أخي محمد بن زايد وناقشنا مجموعة من قضايا الوطن

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: التقيت اليوم أخي محمد بن زايد وناقشنا مجموعة من قضايا الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": التقيت اليوم أخي الشيخ محمد بن زايد..ناقشنا مجموعة من قضايا الوطن..واطلعنا من سارة الأميري رئيسة وكالة الامارات للفضاء على آخر استعدادات الفريق لوصول مسبار الأمل لكوكب المريخ بتاريخ ٩ فبراير بعد رحلة ٤٩٣ مليون كم..حدث تاريخي نبدأ به احتفالات دولتنا بعامها الخمسين.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا