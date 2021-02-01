الامارات | محمد بن راشد: التقيت اليوم أخي محمد بن زايد وناقشنا مجموعة من قضايا الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: التقيت اليوم أخي محمد بن زايد وناقشنا مجموعة من قضايا الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": التقيت اليوم أخي الشيخ محمد بن زايد..ناقشنا مجموعة من قضايا الوطن..واطلعنا من سارة الأميري رئيسة وكالة الامارات للفضاء على آخر استعدادات الفريق لوصول مسبار الأمل لكوكب المريخ بتاريخ ٩ فبراير بعد رحلة ٤٩٣ مليون كم..حدث تاريخي نبدأ به احتفالات دولتنا بعامها الخمسين.

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