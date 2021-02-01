الامارات | "محمد بن راشد للإسكان" منصة ذاتية جديدة لخدمة المتعاملين

شكرا لقرائتكم خبر عن "محمد بن راشد للإسكان" منصة ذاتية جديدة لخدمة المتعاملين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن اطلاق منصة الخدمة الذاتية كقناة تقديم خدمة جديدة للمتعاملين وذلك في إطار حرص المؤسسة على تطوير منظومة تطوير الخدمة حيث تمثل قفزه نوعيه في عملية تقديم الخدمات.وسعيها الدائم لتقديم خدمات نوعية تتوائم مع متطلبات الحكومة و دعماً لتبية تطلعات متعامليها.

وقالت مديرة إدارة إسعاد المتعاملين بالمؤسسة، نورة الرميثي: يأتي إطلاق هذه الخدمة انسجاما مع توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد لتحقيق سعادة المتعاملين.

وأضافت أن المنصة تعتبر نقلة نوعية من الناحية التقنية من حيث الخدمات الشاملة التي تقدمها والمزايا الأمنية العالية التي تتمتع بها المنصة، كما أن المؤسسة وفرت جاهزين للخدمة الذاتية يتميزان بأحدث التقنيات المتطورة لتمكين متعاملي المؤسسة من إنجاز معاملاتهم في وقت قياسي وتوفير الوقت والجهد عليهم وإنجاز طلباتهم بمرونة وتمكينهم من إجراء اي معاملة دون الحاجة لمساعدة موظفي إسعاد المتعاملين في المؤسسة ، كما يستطيع المتعامل التقديم على جميع الخدمات كما هي متاحة في الموقع و التطبيق الخاص بالمؤسسة .

وتأتي هذه المنصة في إطار رسالة ورؤية المؤسسة ، التي تهدف الى تقديم أجود وأرقى معايير الخدمة التي تسهم في رفع سعادة المتعاملين مع توسيع نطاق خدماتها ، وإتاحة الفرص أمام المتعاملين للحصول على خدماتنا بالطرق التي تناسبهم وفق تفضيلاتهم.

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