""إس إن سي-لافالين" تعزز النمو في قطاع الخدمات الهندسية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط"

"): يسرّ شركة "إس إن سي-لافالين" أن تُعلن عن تعيين السيد ستيف موريس، وهو مسؤول تنفيذي متمرس في مجال الخدمات الهندسية، بمنصب الرئيس الجديد لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. وتمثّل هذه المناطق مجالات نمو مهمة وتتمتّع بإمكانيات عالية بالنسبة للشركة. ويُمثّل هذا التعيين إنجازاً مهماً آخر يصبّ في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة للاستفادة من الفرص العالمية بصفتها شركة رائدة في مجال الخدمات المهنية المتكاملة وإدارة المشاريع.

وفي هذا السياق، قال إيان إل. إدواردز، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إس إن سي-لافالين": "تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط فرصة نمو كبيرة للخدمات الهندسية المتعددة التي تقدمها شركة ’إس إن سي-لافالين‘، بما في ذلك قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة. وفي إطار سعينا لتعزيز الاستفادة من هذه الإمكانات ودفع عجلة النمو، قمنا باستحداث منصبٍ قيادي جديد مع تركيز إقليمي مخصص. ونُعرب عن سعادتنا البالغة بالترحيب بالسيد ستيف موريس في هذا المنصب القيادي الجديد. ويحمل ستيف في جعبته عقوداً من الخبرة العالمية ويتمتّع بسجلٍ حافل في تحقيق التميز التشغيلي والنمو للأعمال الجديدة. وأتطلع شخصياً إلى العمل معه فيما نواصل بالتزامنا لتقديم أفضل الحلول لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً في عصرنا هذا".

ويتولى السيد موريس منصبه فورياً لتوحيد وتعزيز الأعمال التشغيلية الحالية في هذه المناطق وسيعمل تحت الإشراف المباشر للرئيس والرئيس التنفيذي للشركة. كما سيكون عضواً في اللجنة التنفيذية.

وتتمتع "إس إن سي-لافالين" بحضور راسخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وتشمل حافظتها من المشاريع البارزة في هذه المناطق مبنى "لاند مارك 81"، الذي تم اختياره كأحد أفضل 10 ناطحات سحاب في العالم عام 2019 في مدينة هو تشي منه بفيتنام، وقطار الرياض، ودبي أوبرا. في أكتوبر الماضي، حصلت الشركة على عقد خدمات استشارية للتصميم الرئيسي لمتنزّه "6 فلاجز القدية" الترفيهي الذي سيُقام خارج العاصمة الرياض.

ويُشار إلى عدم وجود أي تغيير في قطاعات التقارير المالية لشركة "إس إن سي-لافالين"، والتي تشمل الهندسة والتصميم وإدارة المشاريع، وخدمات البنية التحتية، والطاقة النووية، ورأس المال كجزء من أعمال الخدمات الهندسية.