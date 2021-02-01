تصريح سعادة أحمد بن مسحار الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات"" بمناسبة ذكرى تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في إمارة دبي

نحتفي اليوم بذكرى تولّي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في إمارة دبي، هذه المناسبة الغالية التي تحمل دلالاتٍ مهمة تترجم إيمان القيادة الرشيدة بالسمات الفذة والرؤية الاستشرافية لسموه، والذي ترك على مدى عقد ونيّف من الزمن بصماتٍ بارزة في مختلف المجالات الحيوية، معززاً حضور دبي باعتبارها مدينة المستقبل. وليس مستغرباً ما حققه ويحققه سموه من مكتسباتٍ شامخة تُضاف إلى مسيرة الريادة المتواصلة بثقة وثبات، وهو الذي نهل من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتشبّع حب التحدي والعزيمة والإصرار على مواجهة المستحيل والوصول إلى القمم. وتجسدت القرارات الحكيمة والنظرة الثاقبة لسموه في حزمة من المبادرات النوعية والمشاريع الطموحة، التي تضع دبي في مواقع الصدارة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية. ويمضي سموه اليوم قدماً على نهج الاستثمار البشري من خلال تطوير وتفعيل مشاركة الطاقات الشابة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، مقدماً أنموذجاً متفرداً يقتدي به الشباب الإماراتي في المسؤولية والطموح والإنجاز والتميز. ولا يمكن الحديث عن مناقب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم دون أن نستذكر توجيهاته السديدة التي كان لها دوراً محورياً في إرساء دعائم تطوير بنية تشريعية مرنة ومتكاملة واستباقية لتلبية الاحتياجات الراهنة والمستقبلية. ويشرّفنا في "اللجنة العليا للتشريعات"، أن نتقدم إلى سمو ولي العهد بأسمى آيات التهاني والتبريكات في هذه المناسبة الكريمة، مجدّدين العزم على مواصلة تطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل، بسواعد شبابنا المؤهل لتوجيه دفة النماء والتقدم والنهضة لتكون إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عالمياً بحلول العام 2071."