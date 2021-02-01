نهيان بن مبارك يفتتح المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية الخميس المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم الخميس المقبل أنشطة وجلسات المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع اللجنة العليا لوثيقة الأخوة الإنسانية على هامش فعاليات مهرجان الأخوة الإنسانية، بمشاركة دولية وعربية بارزة، ويركز المنتدى على إيجاد المشتركات بين دول العالم والبناء عليها من أجل مستقبل الإنسان على هذا الكوكب، وبحث سبل التعاون المشترك فيما بينها من أجل خطط مستدامة يساهم فيها الجميع.

ويضم المنتدى جلسات عدة من أهمها، جلسة الافتتاح والتي تحمل عنوان «الأخوة الإنسانية من أجل العمل المشترك لتحقيق مستقبل أفضل»، إضافة إلى 5 جلسات حوارية متخصصة، تبدأ الأولى بإلقاء الضوء والتركيز على دور الأمم المتحدة في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية، وجلسة خاصة تتضمن حواراً مع محمد إبراهيم، مؤسس ورئيس مؤسسة محمد إبراهيم، المملكة المتحدة لدوره البارز في مكافحة «كورونا» على المستوى الوطني، فيما تتعلق الجلسة الثالثة بإلقاء الضوء على دور القيم الإنسانية في القضاء على العنصرية بين المجتمعات، أما الرابعة فتناقش آليات غرس ثقافة التسامح والسلام وفق التجارب العالمية، أما الجلسة الخامسة فترصد جهود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأصحاب الهمم.

وقالت عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، إننا كإماراتيين نشعر بالفخر والاعتزاز لأن إقرار الأمم المتحدة ليوم عالمي للأخوة الإنسانية وانعقاد المنتدى العالمي للأخوة، وكذلك تنظيم مهرجان الأخوة الإنسانية، ما هي إلا ثمار الجهود المخلصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي عمل على مدى سنوات لكي يجتمع العالم على مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية بأبوظبي عام 2019، لتكون بداية لعمل عالمي كبير من أجل الإنسان في كل مكان.

وحول المنتدى العالمي الذي يعقد الخميس المقبل، أكدت الصابري أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش سيفتتح الخميس المقبل المنتدى الذي فرضت الإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا» أن يكون افتراضياً، احتفالاً باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، مؤكدة أن معاليه يتابع بشكل مستمر سير العمل في التحضير للمنتدى، بحيث يخرج بالصورة التي تليق باسم الإمارات، وأهمية قضايا الأخوة الإنسانية على الصعيدين المحلي والدولي.

مبادئ الوثيقة

أوضحت عفراء الصابري أن مهرجان الأخوة الإنسانية هذا العام يضم كذلك منتدى آليات تعزيز مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في العمل الحكومي، وتتحدث قيادات إماراتية بارزة لتسليط الضوء على التجربة الإماراتية بكافة جوانبها في مجال التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وكذلك حول أحد ثوابت وثيقة الأخوة الإنسانية هو العلاقة بين الشرق والغرب كضرورة قصوى لكليهما، إضافة إلى أهمية ترسيخ الحقوق الإنسانية العامة المشتركة، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية نحو تحقيق هذا الأمر على أرض الواقع، والنجاحات التي حققتها عبر اعتماد 4 فبراير يوماً للأخوة الإنسانية، إضافة إلى تعزيز ثوابت وثيقة الأخوة الإنسانية في منظومة العمل الحكومي من خلال تطوير معايير الأداء، خصوصاً تلك التي تتضمن ثوابت وثيقة الأخوة الإنسانية، من خلال التوعية الهادفة التي تغطي مجالات اهتمام هذه الوثيقة.

وعبرت عن تقديرها للدور الكبير الذي تبذله اللجنة العليا للأخوة الإنسانية من أجل التحضير الجيد لهذه المنتديات ومهرجان الأخوة الإنسانية، كشريك رئيسي لوزارة التسامح والتعايش، وهو ما يدل على عمق اهتمامها بقضايا الأخوة الإنسانية وأهمية أن تتحول إلى ثقافة عامة بين شعوب العالم، مثمنة دور الأمم المتحدة والهيئات الدولية التي أبدت حماسة كبيرة للمشاركة بالمهرجان والمنتديات المصاحبة له.

ودعت الصابري كافة وسائل الإعلام ومختلف فئات المجتمع إلى متابعة أنشطة المهرجان على مدى أيامه الخمس، والإسهام بمداخلاتهم وأفكارهم خلال الجلسات النقاشية، مؤكدة أن كافة الفعاليات ستبث مباشرة عبر موقع وزارة التسامح والتعايش ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

القيم الإنسانية

أضافت عفراء الصابري أنه يشارك في المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية نخبة من الشخصيات المحلية والدولية لمناقشة القضايا العالمية ذات العلاقة بالقيم الإنسانية بشكل عام، وبقيم الأخوة الإنسانية والتعايش والتسامح بشكل خاص، حيث يمثل المنتدى دعوة الجميع للتعبير عن رؤيتهم وتجاربهم الشخصية في مجال تعزيز القيم الإنسانية في المجتمع، من خلال إسهاماتهم على أرض الواقع، وعلى نحوٍ يتحقق من خلاله تنمية قيم التعارف والحوار والعمل المشترك في سبيل الإسهام في مستقبل العالم، مؤكدة أن المنتدى يحظى باهتمام كبير من قيادات المنظمات الدولية ووزراء محليين وعالميين سيساهمون جميعاً بأوراق عمل وكلمات تتعلق بموضوع المنتدى خلال جلساته الست، ومنصة «كلمة قائد مُلهم» التي يتحدث من خلالها بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول إنهاء الفقر بجميع أشكاله، وليما غبوي، ناشطة سلام وحائزة جائزة نوبل للسلام حول تجربتها الخاصة.