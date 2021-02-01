صقر غباش يؤكد تعزيز دور البرلمانات في مختلف المجالات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بمقر الأمانة العامة في أبوظبي، صباح أمس، معالي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الذي يزور البلاد حالياً بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي.

وبحث معاليه مع باتشيكو سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، مع تأكيد أهمية تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين والتي تُعد الأولى التي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي منذ تأسيسه عام «1889م» مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم، للدور المهم الذي يضطلع به المجلس، من خلال دبلوماسيته البرلمانية الفاعلة التي يواكب خلالها توجهات الدولة، ويطرح رؤيتها الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد معاليه استمرارية دعم المجلس الوطني الاتحادي للاتحاد البرلماني الدولي وأعماله واستراتيجيته الداعمة لتعزيز دور البرلمانات في مختلف المجالات، واستعداد المجلس بصفته رئيس المجموعة العربية في دورته الحالية، بالمشاركة بفعالية في دعم أي عمل من شأنه، أن يعزز دور وعمل الاتحاد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار معالي صقر غباش إلى أهمية دور الاتحاد البرلماني الدولي في المرحلة المقبلة، في ظل التحديات المختلفة التي تواجهها البشرية، سواءً من الأزمات العالمية «مثل أزمة كوفيد - 19» أو الصراعات الإقليمية أو التهديدات الدولية، أو تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030

وأوضح معاليه أن التجربة الحالية في التعامل مع «كوفيد - 19»، أثبتت أهمية وجود آليات للتنسيق الدولي لضمان تكامل الجهود بين الدول لفهم ومواجهة الأوبئة، وأهمية أن تكون هناك رؤى معنية بالتعامل مع الآثار الاقتصادية التي تخلفها الجوائح والأوبئة، مما يستدعي ضرورة لعب البرلمانات دوراً في دفع عمليات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، وبناء علاقات دولية محورها سلامة وسعادة الشعوب، وبناء نظام دولي جديد يخدم مصالح الإنسانية جمعاء.

من جانبه، أكد باتشيكو امتنانه لجهود دولة الإمارات على الدعم الذي حظي به خلال انتخابات رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وفوزه برئاسة البرلمان الدولي.

وفي ختام الزيارة، اصطحب غباش باتشيكو في جولة داخل المجلس شملت قاعة زايد التي يتم فيها عقد جلسات المجلس ومتحف الاتحاد الذي يؤرخ أبرز المحطات التي مر بها المجلس، ويوثق إنجازات، وتطور المسيرة البرلمانية في الدولة.