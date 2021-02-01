عالم إماراتي ينشر دراسة حول الآليات الجزيئية في جسم الإنسان

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نشر الدكتور سيف القاسم، الأستاذ المساعد في الكيمياء الحيوية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، دراسة رائدة حول الآليات الجزيئية في جسم الإنسان.

وتعاون الدكتور سيف القاسم مع فريق من الباحثين في جامعة بنسلفانيا لإجراء دراسة عن الداينين بعنوان «تفاعل محول - السلسلة الخفيفة المتوسطة 1 القابل للضبط يُعدّل من نشاط الداينين بطريقة خاصة بالشُحنات». الداينين هو محرك جزيئي مسؤول عن نقل العديد من الشحنات الخلوية، ويلعب دوراً محورياً في الانقسام الخلوي، ويخضع لسيطرة الفيروسات عند إصابة الجسم بها.

وتوضح الدراسة أن الخلل الذي يطال آلية عمل الداينين يرتبط غالباً باضطرابات النمو العصبي. وقام الدكتور سيف القاسم وزملاؤه المشاركون في الدراسة بدمج الهياكل البلورية مع الارتباط الكمي الفيزيائي الحيوي وتجارب الحركة لتوفير تحليلات دقيقة في غاية الأهمية حول الأساس الجزيئي لتنشيط حركة الداينين، الأمر الذي ينطوي على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية من الناحية البيولوجية.

وتُعد المنهجيات الهيكلية والبيوفيزيائية مهمةً للغاية لفهم الوظائف الجزيئية في سياق الأمراض والعدوى المرضية، الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود تطوير الأدوية والعلاجات، وبرزت أهمية هذه المنهجيات بشكل واضح من خلال الجهود المبذولة لتطوير العديد من لقاحات «كوفيد - 19»، الأمر الذي لم يكن ليحصل لولا الفهم العميق للبنية الذرية الدقيقة لجزيئيات الفيروس.