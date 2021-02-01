سعيد الشرقي يثمّن منح جنسية الإمارات للكفاءات

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (الاتحاد)

ثمّن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، والتي اعتمد مجلس الوزراء بموجبها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم.

وقال الشيخ سعيد الشرقي، إن منح الجنسية للكفاءات المذكورة يؤكد ما توليه القيادة الرشيدة للدولة من اهتمام لتحقيق الرؤية المستقبلية ضمن الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، والاستفادة من أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة في المجالات العلمية والتقنية والطبية والاقتصادية والثقافية والفنية، لتكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف رئيس «غرفة الفجيرة»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية قيادتها نحو استشراف المستقبل، أصبحت من أكثر دول العالم التي عرف عنها سباقها مع الزمن.