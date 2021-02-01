«الشارقة الخيرية»: 4680 جلسة غسيل كلى خلال 9 شهور

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، أن الجمعية استطاعت، بفضل تبرعات ومساهمات المتبرعين ودعمهم المستمر، تحقيق أهدافها الإنسانية والتي تستند إلى تعزيز حجم أعمالها التي يتم تقديمها لمستحقيها، إذ ساهمت جهود المحسنين في تعزيز كفاءة عمل مركز غسيل الكلى الخيري المتخصص في توفير جلسات غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي المحتاجين والفقراء الذين يعجزون عن توفير نفقات وتكاليف علاجهم.

وأوضح أن الجمعية تمكنت منذ بدء افتتاح المركز منتصف شهر أبريل من العام الماضي وحتى منتصف شهر يناير الجاري من تقديم 4686 جلسة غسيل، وذلك بتكلفة 3.5 مليون درهم، بخلاف أعداد أخرى من المرضى المستفيدين المسجلين بمختلف المستشفيات والجهات الصحية على مستوى الدولة، والذين تكفلت الجمعية بعلاجهم ومستحقات جلسات غسيل الفشل الكلوي.