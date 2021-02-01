صحة دبي تحدد مركزي الخوانيج والبدع لمتابعة حالات «كوفيد-19»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، عن تخصيص مركزي البدع والخوانيج الصحيين لتقييم ومتابعة حالات «كوفيد-19» على مدار الساعة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لمرضى فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت الدكتورة حنان محمد الحمادي، استشاري ومدير الشؤون الطبية بقطاع الرعاية الصحية الأولية: إن هذه المراكز تقوم باستقبال الحالات الإيجابية لـ «كوفيد-19»، والمحولة إليها وفق مواعيد بالتنسيق مع مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا» في دبي، حيث يقوم الأطباء بتقييم هذه الحالات وإجراء الفحوص اللازمة لها بما في ذلك فحوص الأشعة ليتم بعد ذلك تصنيفها وتحويلها إلى العزل المنزلي أو المؤسسي وفقاً للحالة المرضية، أو تحويلها إلى المستشفيات إذا دعت الحاجة لذلك.

وأشارت الحمادي إلى الاهتمام البالغ الذي أولته الهيئة لهذه المراكز، حيث تم تزويدها بالكوادر الطبية والطبية المساندة والتمريضية وجميع الوسائل التشخيصية والعلاجية، إضافة إلى رفع مستوى كفاءتها التشغيلية للتعامل مع الحالات المرضية.

وأوضحت بأن الهيئة قامت بتوزيع المراجعين العاديين لمركز الخوانيج الصحي على مراكز: الطوار، وند الحمر، والمزهر، بينما تم توزيع مراجعي مركز البدع الصحي على مركزي المنخول والبرشاء، مشيرة إلى الجهود التي قامت بها الهيئة ممثلة بقطاع الرعاية الصحية الأولية لتعزيز قدرة وطاقة هذه المراكز لاستيعاب المراجعين المحولين إليها من مركزي البدع والخوانيج لضمان تلقيهم خدمات متميزة وذات جودة عالية.