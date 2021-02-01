تقنية جديدة لعلاج السكتة الدماغية في «توام العين»

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

أضاف مركز السكتة الدماغية في مستشفى توام بمدينة العين، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية - «صحة»، أحدث تقنيات الأشعة العصبية التدخلية طفيفة التوغل لعلاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة.

وقد خضع العديد من المرضى للإجراء، وهو الاستئصال الميكانيكي للخثرة، وتم علاجهم بنجاح. ويشمل العلاج إدخال قسطرة عبر فخذ المريض إلى الشريان، حيث توجد الجلطة الدموية، ثم يتم إدخال جهاز يسمى «مسترجع الدعامة» لحصر الجلطة وسحبها من خلال القسطرة.

وقال الدكتور جمال القطيش استشاري الأشعة التداخلية ورئيس التصوير السريري: «بالنسبة إلى حالات السكتة الدماغية الإقفارية الحادة، فإن نسبة نجاح استئصال الخثرة الميكانيكي تصل إلى 80%، في حين أن نسبة نجاح استخدام أدوية تسييل الدم فقط تصل إلى 40%».

وأضاف الدكتور القطيش والذي أجرى العديد من هذه الإجراءات بنجاح «تم اعتماد هذه التقنية مؤخراً علاجاً فعالاً مفضلاً لحالات معينة». كما ذكر «أن هذا الإجراء يكون أكثر فاعلية عندما يتم استخدامه مبكراً، ويفضل أن يتم ذلك خلال الساعات الست الأولى، ولكن يمكن تقديمه حتى 24 ساعة من بدء السكتة الدماغية في بعض الحالات».

وقال المهندس طارق -49 سنة- والذي أُصيب بجلطة أثناء مشاهدة مباراة لكرة القدم، وكان أحد مرضى المستشفى الذين خضعوا لهذا الإجراء المنقذ للحياة: «أعاد الأطباء إلي حياتي». «عندما جئت للمستشفى لم أشعر بأي قوة، اليوم يمكنني المشي، ولن آخذ أي شيء كأمر مسلم به».