الامارات | إجراء فحص رخصة القيادة في الشارقة بمكان وجود المتعامل قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء فحص رخصة القيادة في الشارقة بمكان وجود المتعامل قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه سيتم قريباً إطلاق خدمة جديدة، وهي تمكن الشخص الذي يريد أن يفحص للحصول على رخصة قيادة جديدة من تحديد وقت الفحص ومكانه.

وقالت إن الفاحص سيقوم بالذهاب بسيارة الفحص إلى المتعامل في مكان وجوده، وفي الوقت الذي يحدده الفاحص لإجراء الفحص، بعد استيفاء جميع الفحوص الأخرى المتعلقة بإجراءات الحصول على رخصة القيادة.

وقالت إن الفاحص سيقوم بالذهاب بسيارة الفحص إلى المتعامل في مكان وجوده، وفي الوقت الذي يحدده الفاحص لإجراء الفحص بعد استيفاء جميع الفحوص الاخرى المتعلقة باجراءت الحصول على رخصة القيادة.

وأكدت إدارة المرور والدوريات رصدت خمسة أسباب رئيسة للرسوب في فحص رخصة قيادة المركبات خلال عام 2020، مشيرة إلى أنها أنجزت ما يقارب 84 ألف معاملة رخصة قيادة جديدة وبدل فاقد وتالف وتجديد.

ورصدت شرطة الشارقة خمسة أسباب رئيسة وراء الرسوب في فحص القيادة خلال العام الماضي، تضمنت الخوف والقلق قبل الامتحان الذي لا تتجاوز مدته 20 دقيقة، وأخطاء قد تتسبب في حوادث جسيمة أثناء القيادة، والدوران وعدم السيطرة على المركبة، وعدم الالتزام بإشارات المرور، وغياب القدرة على التحكم أثناء القيادة على الطريق، وعدم الالتزام بخط السير.

وأوضحت أن هناك حداً أدنى للسن المطلوبة للحصول على رخصة القيادة لكل نوع أو فئة للمركبات، بأن يكون عمر المتقدم 17 سنة للحصول على رخصة قيادة الدراجات الهوائية والمركبات الخاصة بأصحاب الهمم، و18 سنة للحصول على رخصة قيادة المركبات الخفيفة، و20 سنة للحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة والجرارات، و21 سنة للحصول على رخصة قيادة الحافلات.

ولفتت إلى أن أصحاب الهمم تتم معاملتهم بصورة استثنائية لفحصهم عبر تخصيص مركبة خاصة لفحصهم، مشيرة إلى أن هناك ما يقارب 50 شخصاً من كبار المواطنين والمقيمين، يزيد عمرهم على 55 عاماً، فتحوا ملفات مرورية، وتمكنوا من الحصول على رخص قيادة جديدة خلال العام الماضي.

وبيّنت أن الفحوص الذكية المعتمدة حالياً في اختبارات القيادة أسهمت في رفع نسبة الدقة والشفافية في نتائج الفحص، وبالتالي زادت من نسبة النجاح خلال العام الماضي.

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