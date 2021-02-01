الامارات | 25 ألف طالب أدّوا اختبار الـ«إمسات» في 256 مركزاً

شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف طالب أدّوا اختبار الـ«إمسات» في 256 مركزاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، بأن ‏25 ألف طالب وطالبة في الصف الـ12، أدّوا أمس اختبار الإمارات القياسي (إمسات) في مادّتي الفيزياء والرياضيات، في 256 مركزاً على مستوى الدولة.

وأضاف في تغريدة على «تويتر»، أن «عدد الطلبة الذين أدوا الاختبار يؤكد أن قاطرة التعليم تسير بنجاح، وأن التحديات لن تثنينا عن تحقيق تمكين أبنائنا الطلبة من ريادة المستقبل، واستدامة عملية التعلم».

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت، أمس، عن فتح باب التسجيل لاختبار الإمارات القياسي (إمسات)، لأدائه في 13 فبراير المقبل، في مادتَي الرياضيات والفيزياء.

وقالت إن الطلبة سيتلقون إشعارات بفتح جلسة الاختبار، عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، مضيفة أن تقديم نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» الخاص بفيروس «كورونا»، سيكون إلزامياً للسماح بدخول الطلبة إلى الاختبار.

ويعد اختبار الـ«إمسات» إلزامياً لطلبة الـ12، الإماراتيين وغير الإماراتيين، ويطبّق على المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الدولية.

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